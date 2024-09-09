Erdoğan: Narin'in Hesabı Adalet Önünde Sorulacak

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

6 Eylül Cuma günü 5'inci Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde eğitim camiasıyla bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, eğitimde teknolojik imkanları en yaygın kullanan ülkeler arasında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiyi üreten, geliştiren, ondan en üst düzeyde faydalanan ama teknolojinin esiri olmayan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bugün ilk ders zili çalan 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilere öğretmenlere, velilere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm öğretmenlerimize, hizmetleri, emekleri ve engin sabırları için en kalbi şükranlarımı sunuyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum. İlk defa okula başlamanın heyecanını yaşayan evlatlarımızın her birinin tek tek gözlerinden öpüyor, Rabb'im hepsine zihin açıklığı versin diyorum.

Tabii okulların çocuklarımızın neşesiyle dolduğu bugünü, dün Diyarbakır Bağlar'dan gelen acı haber sebebiyle buruk karşıladık. Narin yavrumuzun hunharca katledilmesi, hepimizin yüreğine kor bir ateş düşürdü. Narin kızımızın canını alanlardan bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil; tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren ister bölücü teröristler olsun, ister zehir tacirleri ve çeteler olsun, ister yanındaki, yöresindeki vicdan fukaraları olsun, bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

"Soykırımcı İsrail yönetimi, işlediği suçların hesabını kesinlikle verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü ilk dersin " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" olmasının şüphesiz çok önemli mesajlar içerdiğini ifade etti.

Milli Mücadele'de dönemin emperyalist güçlerine karşı direniş destanını yazmış bir millet olarak, Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün, Gazze'de, Ramallah'ta verilen mücadelenin ne manaya geldiğini, en iyi biz anlarız. Bu vesileyle önceki gün protesto eylemi sırasında İsrail güvenlik güçleri tarafından kalleşçe öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızı rahmetle yad ediyor, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Ayşenur Ezgi kızımızın kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki adımı atacak ve İsrail devleti ile mücadelemizi şüphesiz en üst düzeyde, Lahey Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz. Kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden 41 bin insanı katleden soykırımcı İsrail yönetimi, işlediği suçların hesabını kesinlikle verecektir."

Kocaeli ve Gölcük ziyareti

Cumartesi günü Kocaeli ve Gölcük'te olduklarını ifade eden Erdoğan, "21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda ÖNDER mensupları ve imam-hatip camiasıyla buluşmanın bahtiyarlığını yaşadık. Heyecanlarıyla, sevdalarıyla, öz güvenli duruşlarıyla bizleri farklı alemlere taşıyan imam hatipli kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kocaeli'nin ardından Gölcük'e geçtiklerini, aralarında, 300 yataklı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının, TOKİ'nin inşa ettiği 1528 konut ile toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin, Kocaeli'nin 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren teleferiğin de olduğu toplam değeri 20 milyar lirayı bulan 149 kalem yatırımı hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, açılışını yaptıkları tüm eser, hizmet ve projelerin Kocaeli'ye, Gölcüklü vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıkları, ilgili bakanları, kurumları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini tebrik etti.

"Ekonomi programımıza bağlı kalmaya itina gösterdik"

"Muhalefetin, bünyesindeki meydan muharebesini perdeleme amaçlı ortaya attığı gündemlerin peşine takılmıyoruz. Önceliğimiz vatandaşın derdine derman olmak, sorunlarına çözüm üretmektir" ifadesini kullanan Erdoğan, tüm kabine toplantılarının değişmez gündeminin ekonomi olduğunu vurguladı.

Hayat pahalılığının vatandaşların hayatında sebep olduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içinde olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Popülist vaatlerin havada uçuştuğu 31 Mart sürecinde, seçim ekonomisi uygulamadık. Daha fazla oy almak için milletimize uzun yıllar bedel ödetecek hiçbir adım atmadık. Ekonomi programımıza bağlı kalmaya itina gösterdik.

???????Bunun olumlu etkilerini de hamdolsun görmeye başladık. Enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Enflasyonda haziranda başlayan düşüş, ağustosta da devam etti. Son üç ayda yıllık enflasyon 23,5 puan geriledi. İşsizlik oranı hedeflerimizin ötesinde iyileşti. Depremin etkilerine rağmen, kamu maliyesini hızla toparladık. Cari açığı hızla düşürdük, dış dengede iyileşme sağladık ve ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık. Son 1 yılda brüt rezervlerde 50 milyar dolar, swap hariç net rezervlerde ise 80 milyar dolardan fazla artış sağladık. 150 milyar dolara ulaşan rezervlerimiz, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı güçlendiriyor. Son bir yılda risk primimiz 700 baz puandan 270 baz puana geriledi ve dış finansman maliyetleri düştü. 2024 yılında kredi notu üç kuruluş tarafından artırılan tek ülke Türkiye oldu. Konut piyasasını da yakından takip ediyoruz. Depremin konut stokunda oluşturduğu kayıpları telafi etmek için yeni sosyal konut projeleri geliştiriyoruz."

(Sürecek)