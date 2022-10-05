Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih...

05.10.2022 15:56

Parti grubunda yaptığı konuşma sonrası çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Konuyla ilgili herhangi bir yalanlama yapmayan Erdoğan, "Karıştırma şimdi" diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Türkiye 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Ancak özellikle muhalefet kanadı seçimlerin öne alınabileceği konusunda hemfikir... Bununla ilgili öngörülen tarih de 14 Mayıs.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Muhalefete özellikle başörtüsü konusunda sert eleştiriler yönelttiği parti grubu konuşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan'a seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Daha önceki açıklamalarında seçimlerin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını ifade eden Erdoğan, bu kez "Karıştırma şimdi" demekle yetindi.

MUHALEFET DE MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada "Seçimler mayıs ayında olabilir "demişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da daha önceki konuşmasında "14 Mayıs mantıklı bir tarih gibi geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

NEDEN 14 MAYIS?

Seçimlere aylar varken ortaya atılan 14 Mayıs tarihi ise birkaç nedenden dolayı tercih edilebilir görülüyor. Birincisi seçimler Cumhur İttifakı'nın da dediği gibi haziran ayında yapılırsa, ay boyunca aralıklarla devam eden sınavlar öğrencileri ve velileri olumsuz etkileyecek. Bunun dışında bir diğer neden ise cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçimin yaz mevsiminin ortasında yapılacak olmasının istenmemesi. Normal takvime göre 18 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa ve sonuçlar nedeniyle seçim ikinci tura kalırsa, bu tur iki hafta sonra 2 Temmuz pazar günü yapılacak. Temmuz ayının tatile gidilen ve taşrada da üreticinin tarlada yoğun olduğu dönem olması nedeniyle bu tarihe olumlu bakılamayacağı düşünülüyor.

MENDERES DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca o tarihin farklı bir özelliği daha var. Adnan Menderes önderliğindeki Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelmişti. Yani çok partili sisteme geçişin simgesi... Türk siyasi tarihinde iktidarın ilk kez barış havası içerisinde ve halkın arzusuna uyarak el değiştirdiği 14 Mayıs 1950 seçimleri, aynı zamanda "beyaz ihtilal" olarak da adlandırılıyor.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih... - Son Dakika


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