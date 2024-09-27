Preveze Zaferi\'nin Yıl Dönümü Kutlandı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferinin 486'nci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, " Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.