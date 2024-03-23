Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Putin\'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Erdoğan, Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini ileterek Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
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HÜDA PAR İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği program kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen grup, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı, yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, herkesin el birliği ile uyuşturucuya karşı elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından grup dağıldı.
Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Konsolosluğu binası önüne çiçek bırakan İstanbul'da yaşayan Rus vatandaşları, dua ederek ve mum yakarak terörü lanetledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapılan Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin tamamlandığını ve en az 20 bin çalışanın hizmet vereceği bir kompleks olduğunu belirtti. Hastane kompleksi, gen ve hücre terapi hastanesi, BAHAR Projesi ve lojmanlar dahil olmak üzere birçok birimi içeriyor. Bakan Koca ayrıca, Türkiye genelinde 30 büyük şehirde benzer projelerin yapılacağını ve Sancaktepe'deki hastanenin dünyada ilk olan bir BAHAR Projesi olduğunu ifade etti.
31 Mart Yerel Seçimlerine günler kala Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Emre Afacan'ın düzenlediği iftar yemeğine yoğun katılım gerçekleşti. Afacan, vatandaşların tercihini net olarak ortaya koyduğunu belirtti.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 113. Cadde esnafı ile bir araya geldi. Başdeğirmen, 'Belediye Kanunu'na göre yapacağım dediklerini yapabilir mi? Her şeyi savuruyorlar, mümkün değil, biz işimize bakıyoruz' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu ve dolar bazında milli gelirin 1 trilyon doları aştığını belirtti. Ayrıca, kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyine ulaştığını ifade etti.
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini duyurdu. 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen eğitim uçuşuna çeşitli üslerden havalanan uçaklar katıldı. Bakanlık, eğitim uçuşuna ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Destici, ayrıca yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'yla işbirliği yaptıklarını ve Kovancılar Belediye Başkanı adayı Vahap Gök için destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de miting yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda CHP'nin kazanacağını belirtti. Özel, ayrıca Denizli'de AK Parti'ye oy verilmesi durumunda belediyenin AK Parti'ye geçeceğini ifade etti. Özel, iyi insanlara seslenerek, 31 Mart'ta sandıkta birlik olunması çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Halk Buluşması'nda konuştu. 17 bakanın İstanbul’a seçim çalışması yapmasını eleştiren İmamoğlu, “Toplanmışlar, Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye'nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada. Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin” dedi. Seçmenlere "Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin" çağrısı da yapan İmamoğlu, "Bu şehir artık bağışıklık kazandı, bağışıklık; bu virüslere karşı bağışıklık kazandı. 5 yıl boyunca bunu öğrendi. Dolayısıyla, bir avuç insana çalışana, asla oy vermeyin. Onlara oy vermemek yetmez. Oylarınızı, güçlerinizi birleştirin. Birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.
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