Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Putin\'e taziye telefonu

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Erdoğan, Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini ileterek Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

RUSYA İLE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.