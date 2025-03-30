Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, ''Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin'' ifadelerini kullandı.

30.03.2025 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinerek İsrail'e sert tepki gösterdi.

"RABBİM SİYONİST İSRAİL'İ KAHRU PERİŞAN EYLESİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin" ifadelerini kullanarak, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları bir kez daha kınadı.

KATLİAM BAYRAM SABAHI DA DEVAM ETTİ

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de durmaksızın devam etti. Bayram sabahına umut ve barış dilekleriyle uyanan Gazze halkı, günün erken saatlerinde yeni bir bombardımanın dehşetiyle sarsıldı. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını hedef aldı.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Yoğun bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki sağlık ekipleri ve gönüllüler, hayatta kalanları kurtarabilmek için seferber oldu. Yaralılar, bölgedeki en büyük sağlık merkezlerinden biri olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne taşındı. Ancak hastane, kapasitesinin üzerinde bir yükle karşı karşıya kaldı.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 277'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 95'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail\'i kahru perişan eylesin

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, İsrail, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sk 06:
    senide AMİN İNŞALLAH 11 9 Yanıtla
  • murat olguner:
    Ticarete devam 9 5 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Yahu bizde İHA var siha var hani savaş uçağımız var her şeyi yaptık dünya bizi kıskanıyor dua ile bu iş kapatılmaz vursak ya İsrail'i .Boykotlo olurmu İsrail mallarını sen çok büyük adamsın kapatsana İsrail malı üreten firmalarını.yoksa kürsüden bende sallarım 7 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunu okuyan kandırılmışlar yine ortadoğu projesi madalya falan yazmaya devam edecek duydukları yalanları araştırma vakti gelmedi mi 5 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kürecik radar üssünü kapatalım inşallah.amin. 3 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    İlk önce gizli münafık dostlarını destekçilerini kahretsin, zelil etsin, en kısa zamanda. 2 0 Yanıtla
  • k K:
    Bob baskani yine masal anlarmis,soylediklerinin hepsinin tam tersini soyledi gibi kabul etmek gerek degilmi? 1 1 Yanıtla
  • 12Sjs658:
    åmin ecmain Reis. Allah senden Razi olsun. Sizin gibi buyuk liderler var oldukca sirtimiz yere dusmez. 1 1 Yanıtla
  • Ayberk Yıldırım:
    Belkide İsraile bu yüzden birsey olmuyor.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Gazze’de İsrail katliamı durmuyor Bayram sabahını da kana buladılar Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar
Suriye’de Cumhurbaşkanı Şara’nın ilk kabinesi açıklandı Dikkat çeken isimler var Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var
Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak

10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:45 Gazze’de İsrail katliamı durmuyor Bayram sabahını da kana buladılar Gazze'de İsrail katliamı durmuyor! Bayram sabahını da kana buladılar
09:08 Suriye’de Cumhurbaşkanı Şara’nın ilk kabinesi açıklandı Dikkat çeken isimler var Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var
08:47 Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 10:50:03. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement