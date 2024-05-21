Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu\'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı. Tören sırasında milli marşlar çalındı ve heyetler birbirine takdim edildi. İki lider, anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

21.05.2024 17:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı.

Ciolacu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ciolacu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Ciolacu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ciolacu, merdivenlerde Türkiye ve Romanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayrakların yarıya indirildiği görüldü.

Erdoğan ve Ciolacu, ikili görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katılacak. İki lider, anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Romanya, Politika, Son Dakika

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