Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, mahalli idareler seçimlerine hazırlıkları dolayısıyla zirveye katılamadığını belirtti.
Video mesaj vasıtasıyla olsa da katılımcılara hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
" Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın, gıda güvenliğiyle ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendiklerini anımsattı.
Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum."
Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere, zirvenin düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik etti.
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İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
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