Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarına yeni atamalar yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarına yeni atamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarına yeni atamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum atandı. Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birçok kaymakam, daire başkanı ve müdürün görev yeri değiştirildi. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öz geçmişi de açıklandı.

02.07.2024 02:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığına Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Mehmet Özhaseki'nin yerine Murat Kurum atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/187 sayılı karara göre, Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına, Dulkadir Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına ve Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, İller İdaresi Şube Müdürlüğüne getirildi. Ayrıca karara göre, 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 7 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildi.

Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun öz geçmişi

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize kökenli olup, 1966 yılında Trabzon'da doğmuştur. Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Memişoğlu, 1990 yılında mezun olmuş ve ardından 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanlığını almıştır.

Kariyerine 1996 yılında SSK Konya Ereğli Hastanesi'nde başlayan Memişoğlu, daha sonra sırasıyla PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmıştır.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi'nde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda Başasistanlık yapmıştır. Başhekim olarak görev yaptığı PTT Hastanesi'nde 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti ünvanını almıştır. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında tamamlayan Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapmıştır. Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmış, 2014 yılında aynı Birlikte Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Genel Cerrahi Profesörü olarak görevlendirilmiştir.

Ekim 2016'dan beri İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmakta olan Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarına yeni atamalar yaptı - Son Dakika

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