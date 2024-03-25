Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla Hainleri Tespit Ediyor ve Dünyayı Başlarına Yıkıyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık silahlı insansız hava araçları ile sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Çorum'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Çorum il merkezindeki Kadeş Barış Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çorum'un güzelliğini, siz değerli kardeşlerimin şu güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez. Dedim bir sorun, Çorum'da ne kadar katılım var, 40 bin kişi. Çorum bugün bir başka güzel. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Yiğidin harman olduğu yer Çorum, bitti. Çorum ile olan yol ve dava arkadaşlığımızın bizde yeri ayrıdır. Çorum kurulduğu günden beri harekatımızı bağrına basmıştır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsinde sizlerin desteğini, duasını, sevdasını hep yanımızda gördük. Siz bizi yalnız bırakmadınız. 14-28 Mayıs seçimlerinde de hamd olsun bu gelenek değişmedi. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden bir tanesinde Çorumlu kardeşlerimiz bize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Cumhur İttifakı'na, milletvekilliğinde yüzde 60,50, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 65'i bulan oy oranları ile destek veren Çorum'a şükranlarımı sunuyorum. Biz Çorum'dan razıyız, Allah da sizden razı olsun. Siz nasıl bize sahip çıktıysanız, biz de size teşekkür borcumuzu daha faza teşekkür ederek yerine getireceğiz. Çorum'un her meselesi, her sıkıntısı, her talebi bizim meselemizdir. Bugüne kadar el ele, omuz omuza verdik. Çorum'u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden bir tanesine dönüştürdük. Artan ihracatı ile üretimiyle, sanayisiyle, dinamik ekonomisiyle Çorum bir başarı örneği olarak tüm Türkiye'de, kendinden söz ettiriyor. Yapacağımız ilave yatırımlarla Çorum'un bu vasfını inşallah daha da güçlendireceğiz. Hepimiz şu gerçeği çok iyi biliyoruz, Çorum'un elde ettiği başarılarda hükümetimizin icraatlarının yanı sıra, belediyemizin çalışmalarının da önemli payı var. Şehrimizde rahmetli Arif Ersoy hocamızla başlayan hizmet ve eser siyaseti sonraki gelen arkadaşlarımız tarafından da devam ettirildi. Rabbim hepsinden razı olsun. Sanayicisi, tüccarı, üreticisi, çiftçisiyle tüm Çorumlu kardeşlerimiz de bu çabalarımızda bize destek verdi. Çorum'un başarı hikayesini hep beraber yazdık. Sizler çalıştınız, didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. Biz de her alanda sizleri destekledik, önünüzü açtık, işinizi kolaylaştırdık. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama onun için 31 Mart imtihanını vermemiz gerekiyor. 31 Mart'ta yine özellikle Çorum'un destan yazacağından şüphe duymuyorum. 1994'ten beri tam 30 yıldır sürdürdüğümüz güzel geleneği yine bozmayacağız. Çorum'da gerçek belediyecilikle durmak yok, yola devam. Karşımdaki şu meydanda 31 Mart seçiminin zaferini duyuyorum. Öyle bir ses verin ki yankısı Ankara'ya ulaşsın" dedi.

"Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız"

Çorumlulardan diğer iller için de destek isteyen Erdoğan, "Benim yol ve dava arkadaşım Çorum budur. Sadece Çorum'u rekor oylarla kazanmak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşehrilerimizi de telefonlarla aramaya var mıyız? İstanbul'u, Ankara'yı arayacağız değil mi? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık var ise bir şekilde ulaşacağız. Onları da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermek için ikna edeceğiz. Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için çalışanların oyununa gelmemek için, onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim etsin" ifadelerine yer verdi.

"Artık silahlı insansız hava araçları ile sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bölgesinin parlayan yıldızı olan Çorum geçmişte çok acı olaylar yaşadı. Milletimizin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevreler Maraş'ta, Çorum'da, daha sonra Sivas'ta provokasyonlar denediler. Alevi-Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt-Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik-anti laik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler. Maalesef bunların bir kısmında da başarılı oldular. 1980 darbesine giden yolun, 28 Şubat müdahalesinin ortamı, ne idiği belirsiz tiplerin sağdan sola arzı endam etmesiyle hazırlandı. İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde ağaç bahanesi ile sokaklarımızın ateşe verilmesinden FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Suriye'ye düzenlediğimiz harekatlarla tüm bu saldırıları püskürttük, oyunları bozduk, vatanımızı bölme planlarını yırtıp attık. Ülkemizin üzerinde ameliyat yapılmasına izin vermedik. Sadece bununla da kalmadık, terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulayarak teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Bunu Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de yaptık. Şu anda terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Artık silahlı insansız hava araçları ile sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi bölücü terör örgütü belasından kurtarıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." - ÇORUM