Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor"

"CHP Genel Başkanı Sayın Özel partisi içinde sıkıştıkça ne acıdır ki dışarıda daha zehirli, daha sorumsuz, son derece çirkin bir dile sarılıyor"

"Daha söylediği sözün dumanı tüterken kendi partilisi tarafından tekzip yiyen bir şahıs sadece siyasetin değil haysiyetin ve erdemin de ne olduğunu bilmiyor demektir"

"Arkadaşlarımızı hem de çok seviyesiz çok nezaketsiz ifadelerle hedef aldı, itham etti. Kürsüden savurduğu büyük lafların altında kendisi ezildi. Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı"

"Gün aşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı"

"Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen, çarkçılıkta selefini çırak çıkartan bir kişiyi biz niye muhatap olalım?"

"Özgür Özel, siyasetten alaşağı edilmesi yakındır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret ederek, "Affınıza sığınarak söylüyorum. Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Gün aşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yüz dördüncü yıl dönümünü hatırlatarak, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ettiğini belirtti.

"İstiklal Marşı'mız milletimizin hissiyatının dizelere harf harf işlenmiş sembolüdür"

İstiklal Marşı'nın sıradan bir marş olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşı'mız aynı zamanda Necip milletimizin hissiyatının, kahramanlığının ve asil karakterinin dizelere, cümlelere, kelimelere harf harf işlenmiş sembolüdür. Bu marş toprakları müstevriler tarafından işgal edilmek istenen bir milletin emperyalizme karşı direniş anıtı varoluş beyannamesidir" ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı'mız korkma hitabıyla başlayan köklü bir metindir"

Erdoğan, "İstiklal Marşı'mız Resul-i Kibriya Efendimiz'in hicrette sevr mağarasında mahsur kaldıklarında Hazreti Ebu Bekir'e 'korkma' hitabıyla başlayan kurucu ve köklü bir metindir. Anadolu'nun milletimizin ezeli ve ebedi yurdu olarak vatan kılınmasının destansı bir anlatısı olan bu marş, milletimizle birlikte sömürgeciliğe, emperyalizme karşı çarpışan herkesin de istinatgahıdır" diye konuştu.

"İstiklal Marşı'mız Türk milletinin ortak paydası nedir sorusunun da en net cevabıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın bir diğer önemli vasfının savaş sırasında yazılmış olmasına dikkati çekerek, "Merhum Mehmet Akif, Taceddin Dergahı'nda adeta vecd ile marşı yazarken istiklal harbimiz hararetli şekilde devam ediyordu. Bu nedenle İstiklal Marşı harbin yürütücüsü ruhu öncüsüdür. İstiklal Marşı'mız Türk milletinin ortak paydası nedir sorusunun da en net cevabıdır" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de kaos alanı oluşturulmak isteniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin yolunu aydınlattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yıllarca bizi Türk Kürt, layık, antilaik, ilerici, gerici, Alevi, Sünni diye ayrıştıranlar sizin de takip ettiğiniz üzere son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla aynı zamanda İstiklal Marşı'mızda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor. Tahrik siyasetiyle nefret söylemleriyle çoğu yalan ve çarpıtma olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor."

"Ramazan'ın manevi iklimine saygımız gereği tartışmalara girmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşin daha vahim ve üzüntü verici yanı ise milletimize bu kötülüğü genel başkanıyla yönetimiyle milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor. Biz Ramazan'ın gönülleri yumuşatan manevi iklimine saygımız gereği mümkün mertebe günlük siyasi tartışmalara girmiyoruz, girmeyeceğiz. 'Ey oruç tut' beni hassasiyetiyle en azından bir ay boyunca siyasete farklı bir dilin kültürün anlayışın hakim olması için gayret ediyoruz."

"CHP ülkemiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyor"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sataşmalarına kulak asmadıklarını aktaran Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hürmetsizlikleri dikkate almıyor, itham ve iftiralara mecbur kalmadıkça cevap vermiyoruz. Bakın bunu da korktuğumuz, çekindiğimiz ürktüğümüz için değil içinden geçtiğimiz mübarek günlerde milletimizin ağzının tadı kaçmasın diye yapıyoruz. Ancak hemen her seferinde Ramazan gelince iftira, yalan, provokasyon dozunu sürekli artıran küstah bir üslubu karşımızda buluyoruz. Bilhassa CHP kendisine biraz çekidüzen vermek, kendini hesaba çekmek, öz eleştiri yapmak yerine giderek pervasızlaşıyor, nobranlaşıyor. Bunlarla da kalmıyor ülkemiz ve demokrasimiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar."

"Özel milletin karşısında dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Özel partisi içinde sıkıştıkça ne acıdır ki dışarıda daha zehirli, daha sorumsuz, son derece çirkin bir dile sarılıyor. Buradan öncelikle şu noktayı açıkça ifade etmek isterim. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan zavallı birisini muhatap almak bize züldür. Zira bir siyasetçinin itibarının ölçüsü ağzından çıkan lafın doğruluğudur, ağırlığıdır. Daha söylediği sözün dumanı tüterken kendi partilisi tarafından tekzip yiyen bir şahıs sadece siyasetin değil, haysiyetin ve erdemin de ne olduğunu bilmiyor demektir. Sayın Özel meclis kürsüsünde milletin karşısında dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor."

"Özgür Özel tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı"

CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti'ye katılan yeni siyasetçileri eleştirmesini hatırlatan Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan bize siyasi ahlak dersi vermeye kalktı. Arkadaşlarımızı hem de çok seviyesiz, çok nezaketsiz ifadelerle hedef aldı, itham etti. Peki sonuçta ne oldu? Aradan bir hafta bile geçmeden çark etti. Kürsünden savurduğu büyük lafların altında kendisi ezildi. Affınıza sığınarak söylüyorum. Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Gün aşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı" şeklinde konuştu.

"Özgür Özel, siyasetten alaşağı edilmesi yakındır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize attıkları çamur döndü, dolaştı, kendilerine bulaştı. Şimdi soruyorum sizlere. Böyle tutarsız ve dirayetsiz birini biz nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen şakçılıkta selefini çırak çıkartan bir kişiyi biz niye muhatap olalım? Bakın üzülerek ifade ediyorum. Sayın Özel kendisine açılan krediyi her grup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi iflas bayrağını çekmesi tıpkı Selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır" ifadelerine yer verdi.

"AK Parti olarak siyasi rekabet noktasında kendisinden memnunuz"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz AK Parti olarak siyasi rekabet noktasında hem kendisinden hem de ekibinden ziyadesiyle memnunuz. Alay-ı Vala ile açıkladığı kart oyunlarından memnunuz. Gençlerin eğlencesi olan gaflarından da memnunuz. Marjinal sol örgütlerin sloganına hapsolan söylemlerinden memnunuz. Belediye başkanları tarafından tekzip edilen iddialarından memnunuz. Üye ve delege hesaplarının maskarası olmasından da memnunuz."

"Karşımızda böyle bir profilin bulunmasından asla şikayetçi değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışında zerre kadar itibar görmemesinden memnunuz. Yurt içinde kimse tarafından kale alınmamasından memnunuz. Ne İsa'ya ne Musa'ya bir türlü yaralanamayan iki arada bir derede kalmış acizliklerinden memnunuz. Çok ama boş konuşmasından fevkalade memnunuz. Velhasıl biz karşımızda böyle bir profilin bulunmasından asla şikayetçi değiliz. Böyle devam ettikleri sürece hiçbir zamanda rahatsız olmayız" diye konuştu.

"Üzüntümüz CHP'nin faşist zihniyetinin olduğu yerde çakılı kalmasınadır"

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in düştüğü durumlara üzüldüklerini belirterek, "Bizim üzüntümüz bu tablonun Türk demokrasisine yakışmamasınadır. Bizim üzüntümüz genel başkan değilse de CHP'nin faşist zihniyetinin olduğu yerde çakılı kalmasınadır. Sayın Özel kusura bakmasın. Şahsi siyasi ikbali uğruna bile olsa kimsenin siyaset kurumunu bu duruma düşürmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.