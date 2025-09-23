Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi Filistin çağrısının ardından Türkevi\'ne gitti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesindeki tarihi çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde tarihi bir çağrıda bulundu.

TARİHİ ÇAĞRI

Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Hiç kimse böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Artık ateşkes ilan edilmeli, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişi sağlanmalı, İsrail Gazze'den güçlerini çekmeli" dedi.

KONUŞMASININ ARDINDAN TÜRKEVİ'NE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin zirvesindeki konuşmasının ardından New York'ta bulunan Türkevi'ne gitti.