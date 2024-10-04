Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Adana'da konuştu: (1) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Adana'da konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Adana\'da konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün bize parasıyla, savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

04.10.2024 18:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün bize parasıyla, savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik." dedi.

Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Konuşmasına Adanalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 10 Ağustos'ta Adana'ya gelerek muhteşem bir projenin açılışını yaptıklarını, Adana ile Mersin'in de gurur kaynağı olan Uluslararası Çukurova Havalimanı'nı tüm bölgenin hizmetine sunduklarını hatırlattı.

Şimdi de dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için Adana'da olduklarını dile getiren Erdoğan, "Her yıl milyonlarca vatandaşımızın akın ettiği, gençlerimizin heyecanla beklediği TEKNOFEST Adana'ya hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Erdoğan, bugün Adana'nın gençlerin coşkusuyla bir başka güzel olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gözlerinin ışıltısında aydınlık yarınlarımızın müjdesi olan siz gençlerimizle Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var. Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebileri, Cezerileri, Ferganileri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var. Burada aşkın diliyle, barışın diliyle, ilmin, teknolojinin, bilimin diliyle konuşan, ufku açık yüz binlerce gencimiz var. Sizlerin vasıtasıyla bilime, araştırmaya, teknolojiye, keşfetmeye özellikle meraklı ülkemizin tüm gençlerini bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Kalplerimizi tekrar buluşturan Rabbime hamd ediyorum.

Biz, Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri Şakirpaşa ile ilgili yoğun bir algı çalışması yürüttüler. Akla, vicdana, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. Peki ne oldu? İddialarının hiçbir geçerliliğinin olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Şakirpaşa kapandı mı? Şakirpaşa açık mı? Buyurun biz de bugün Şakirpaşa'ya indik. ve şimdi Şakirpaşa'da bir TEKNOFEST fuarını şu anda gümbür gümbür buradan dünyaya haykırıyoruz. Algı operasyonlarından etkilenip Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum, siz, birilerine bakıp da asla endişe etmeyin. Şakirpaşa eskisinden daha mühim, daha hayati görevler icra edecek. Milli teknoloji hamlemizin simgesi olan TEKNOFEST sadece bir başlangıç. İnşallah burayı tarihine, misyonuna ve önemine uygun şekilde çok etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2024'ün Adana'ya, Türkiye'ye, millete ve özellikle gözleri parlayan gençlere hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

"Ölümden korkmayan aziz şehitlerimiz sayesinde"

Gençlere özgüven aşılayan, umudu ve başarmayı öğreten bu güzide festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını, sponsorlar ve iştirakçiler ile güvenlik görevlisinden gönüllülere herkesi tebrik eden Erdoğan, "Kendilerine tek tek teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de sizler gibi pırıl pırıl evlatlar yetiştiren, vatanına, milletine, devletine, tüm gücüyle hizmet edecek böyle parlak gençler büyüten anne-babalarımıza ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençleri, takımları kutlayarak, şunları ifade etti:

"İsmini yaşattığımız eski Adana Valilerinden, Adana nehirlerini ıslahıyla ve tarıma verdiği destekle bilinen Şakir Paşa'yı da rahmetle anıyorum. Yiğidin sevdiği güzel olunca, ömrü arkasından sökülür gidermiş. Öyle demişler sevgili gençler. İşte bizim gönlümüzde de buraların, Çukurova'nın çok ayrı bir yeri var. İlk fetihlerden Kuvayi Milliye'ye ve günümüze kadar devletine, milletine, hakka ve hakikate sahip çıkan Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var. Toroslar'ın çocukları, Çukurova'nın evlatları, Yemen'den Galiçya'ya, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, coğrafyamızın dört bir yanında hilal uğruna, bekamız uğruna ve sevdamız için şehit düştüler. Bugün başı dik, alnı ak, huzur içinde yaşıyorsak, gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesini tanıyorsak, ölümden korkmayan o aziz şehitlerimiz sayesindedir. Bu vesileyle Adana'nın verdiği şehitleri, tüm şehitlerimizle birlikte rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim, hepsinden razı olsun."

"Pek çok badireyle karşılaşıldı"

Geleceği inşa etmenin, yarınları hayal etmekle başlayacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji serüveninin geçmiş yıllarda bugünü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi şahsiyetlerin emekleriyle şekillendiğini söyledi.

Biruni, Uluğ Bey, Cabir bin Hayyan, Harezmi, Piri Reis ve daha nice büyüğün bu uğurda fikir ve yürek teri döktüğünü dile getiren Erdoğan, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil ve Necmettin Erbakan'ın hayallerini gerçekleştirmek pahasına bedeller ödediğini, hayalperestlikle suçlanmaktan şüpheli ölümlere kadar pek çok badireyle karşılaştığını hatırlattı.

Onların inandıkları yolda yürümekten hiçbir zaman vazgeçmediğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bilmenizi isterim, bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak, buradaki ileri teknoloji ürünlerini yapmak asla kolay değildi. Bilhassa son 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım, bize altın tepside sunulmadı. Zorluklarla karşılaştık, engellerle buluştuk, sabotajlara maruz bırakıldık. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Haksızlıkların, çifte standartların her türünü gördük, yaşadık. Neyi başardıysak, bileğimizin gücüyle başardık. Alnımızın teriyle başardık. Yüreğimizi, gerektiğinde canımızı ortaya koyarak başardık. Dün bize parasıyla, savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Adana'da konuştu: (1) - Son Dakika

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