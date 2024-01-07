Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti\'nin seçim şarkısı

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Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyurdu. AK Parti'nin yerel seçim şarkısı da salonda yankılandı.

26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Erdoğan, "Araştırmalar sonunda adaylarımızı belirledik. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz. Türkiye'de belediyecilik anlayışında yepyeni bir çığır açtık. Elde ettiğimiz başarılarla ülke yönetimine talip olduk." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMPO TUTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde olduğu anlarda ise AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı çalmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eliyle tempo tuttuğu anlar ise kameraya yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da salonda bulunan partililer de alkışla eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.