Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincik İlçesinde Vatandaşlara Seslendi

SİNCİK İLÇESİNDE VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman ziyareti kapsamında Sincik ilçesini ziyaret etti. Deprem bölgesinin her zaman gündemlerinde olacağını dile getirerek, sözlerine başlayan Erdoğan, depremin ilk gününden bu yana bu şehirleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile söyledi. Depremin izlerini tüm bölgelerden birer birer sildiklerini aktaran Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Sincik'te şehit verdiğimiz 85 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek imkana sahibiz. Hak sahiplerine en kısa sürede konutları temsil edeceğiz. Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz. Adıyaman'ımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Buraya vefa borcumuz var. Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızdadır. Yüzde 95'lik oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. 2015 yılında da sizlere teşekkür için gelmiştik. Bugün de önce Adıyaman'da deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimine katıldık. İlçe adaylarımızın tanıtımı için teşkilatımızla buluştuk. Kahta ilçemize gittik ve şimdi sizlerle beraberiz. Burada dolu dolu gün geçirdik. Güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta 'Acıyaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Şehrimizin önüne daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz. Dünyada böyle bir depremi yaşayıp da bu kadar kısa sürede toparlanabilecek pek az ülke vardır. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik bizleri ayakta tutuyor. İşte bugün burada Sincik'te şu güzel manzaranın tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum" dedi.

'DEPREM ORTAK ACI'

Kendi ülkesinin felaketinden medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına hakaret edecek kadar alçalanlar olduğunu söyledi. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendi ülkesinin felaketinden medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına hakaret edecek kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri Allah'a havale ediyoruz. Kimin ne dediğine değil, Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Tarih boyunca nice medeniyetlerin yayılışına şahitlik eden bu toprakları ebedi vatanımız olarak tescilledik. Nesiller boyu bu toprakların ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Mesele şu parti bu parti meselesi değil. Mesele, inancıyla, hayalleriyle birlikte topyekün başlattığımızı başarıyı tamamlama meselesidir" diye konuştu.

SİNCİK'E YOL TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincik- Kahta arası yolların düzenlenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na da talimat verip, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşadığınız büyük deprem felaketi sebebiyle bir kez daha sizlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kayıplarımızı rahmetle yad ediyorum. Depremden en çok etkilenen yer. Şu an bakanım oraya gitti. Yerinde orayı görerek eksiklerimize bakacak. İkincisi Sincik- Malatya karayolu projelendirildi, en kısa sürede inşallah burayı da yapacağız. Sincik- Kahta arası yol gerçekten çok çok virajlı. Evet, yani uzakta değil bakan burada. Hem Sincik- Kahta yolu hem de Malatya, bunların adımını atıyoruz. Buradan bakanıma talimatı veriyorum. Beni yalancı çıkarmayın. İnşallah en kısa sürede bu adımları atıyoruz."

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA- Mahir ALAN/ ADIYAMAN,