Politika

7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı! Uymayanlar cezalandırılacak

Icardi Beşiktaş\'a 1 gol daha atarsa tarihe geçecek

Benfica Kerem\'in içinden Messi çıktığı maçta rakibine gol oldu yağdı

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TSK ve MİT şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır"

"Terörü kaynağında kurutma stratejimizden bir adım dahi geri atmayacağız. Türkiye bu beladan mutlaka kurtulacaktır"

"Terör yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler" ifadelerini kullandı."

"Ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar. Türkiye'ye hainlik eden, Türkiye düşmanlarıyla hareket edenlerin akıbetleri berbat olacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.