Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirerek etkin bir ülke olabileceğini belirtti. Erdoğan, Türk dış politikasına Ankara yerine dışarıdan bakanların tezviratlarına aldırmayacaklarını ve Türkiye'nin ilişkilerini kazan-kazan esasına dayandırdığını vurguladı.

31.08.2024 16:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, "Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, Batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'yi denklem dışına atar. AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak. Dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladık. Siz bahriyelilerimizin mezuniyet sevincine iştirak ediyoruz. Toplam 427 aslan parçasını Deniz Harp Okulumuzdan mezun ediyoruz. Bahriyeli olmanın, böyle güzide bir eğitim görmenin ciddi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini unutmayınız. Bu çatı altında kazandığınız değerler sizin her zaman rehberiniz olacaktır. Gerekirse bu uğurda kahraman ecdadımız gibi korkusuzca şehadete yürüyeceksiniz. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumakta hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız. Ak üniformayı şanla şerefle ömür boyu taşıyacaksınız. Ben bu kararlılığı sizlerde görüyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum" dedi.
"MİLGEM projemizle dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz"
Erdoğan konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum. TSK'yı daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz.
MİLGEM projemizle dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor. Hava savunma sistemlerinde kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Her gün yeni bir eşiği aşıyoruz. Herkesin denizi ufku kadardır. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebilir, hatta Türkiye'nin Libya'da Asya'da Afrika'da ne işi var diyen işgüzarlar da çıkabilir. Türkiye'nin vizyonundan rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunlara kulak asmayacağız. Türk dış politikasına Ankara yerine dışarıdan bakanların tezviratlarına aldırmayacağız. Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye'yle, Filistin'le ilgilenmemizi istemeyenler art niyetli değilse cahildirler. Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir. Bunun dışında her yol Türkiye'yi denklem dışına atar. AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz. Biz tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Türkiye ilişkilerini kazan-kazan esasına dayandırıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 22 yılda hep bu anlayışla hareket ettik. Acaba birileri ne der diye değil, milletimiz ne der diye politikamızı belirledik. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki haklarımızı savunacağız. Şunu unutmayın; Tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız. Üzerinizde ebeveynleriniz, hocalarınız kadar 85 milyonun da hakkı var. Tüyü bitmemiş yetimlerin her birinizin üzerinizde hakkı var. Şehitlerimizin sizin üzerinizde hakkı var. Hepimiz millete hizmet için varız. Milletin hizmetinde olacaksınız. Hukuka ve demokrasiye bağlılıktan kesinlikle ayrılmayacaksınız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Deniz Harp Okulu, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Doğu ile Batı ile ilişkilerini eş zamanlı geliştirirse etkin bir ülke olabilir - Son Dakika

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