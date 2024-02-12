Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluştu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Erdoğan'a verdi ve Erdoğan da bayrağı öpüp alnına koyarak teslim aldı. Kabulde, Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da hazır bulundu.

12.02.2024 14:54
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak Ankara'ya dönen Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluştu
Kaynak: DHA

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Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı, Türkiye, Politika, Son Dakika

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