Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İsrail\'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri olduğunu belirtti. Erdoğan, Filistin'i savunduklarını ve Filistin davasına sahip çıktıklarını vurgulayarak, bu konuda yapılan eleştirilerin iftira olduğunu söyledi. Ayrıca, konuşmasında iç siyasetteki tutumlarının da net olduğunu ve vatandaşa ayrımcılık yapmadıklarını dile getirdi.

13.03.2024 18:38  Güncelleme: 19:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biriyiz. Filistin'i savunduk, Filistin davasına sahip çıktık. Her kim bu milletin Gazze ve Filistin davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. Her kim, doğruluğuna yanlışlığına bakmadan 'Hiçbir şey yapmadılar' diyorsa alenen iftira atıyor demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasına kardeşlik vurgusu ile başlayan Erdoğan, Mardin ve tüm ilçelerini selamladı. Dünyaya kardeşlik dersi veren şehirler şehri Mardin'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Burası insanıyla kültürüyle mimarisiyle farklı inançları barış içinde yaşatmasıyla dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide şehirdir. Burası okumasını bilene bir tarih kitabıdır, görmesini bilene bir açık hava müzesidir. Biz bu şehri tüm renkleriyle tüm güzellikleriyle seviyoruz. Pazartesi itibariyle 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife kavuştuk. Ramazan-ı Şerif'in hayırlı olmasını diliyorum. Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik duygusunu daha fazla yüreğimizde hissediyoruz. Ancak Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu Ramazan-ı Şerife de buruk girdik. Görül coğrafyamızda istikrarsızlık hakim. Suriye 13 yıldır barışa hasret kaldı. Irak'ta etnik çatışmalar sürüyor. Rusya Ukrayna savaşı 3. yılına girdi. Tüm bunlar yaşanırken İsrail Filistin'i vurdu. Bu güne kadar Filistin'e en büyük desteği Türkiye olarak biz yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteğin şahidi bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Biz Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukuk mücadelesini gençlik yıllarımızdan beri biliyoruz. Her aşamada Filistin'i savunduk ve Filistin davasına sahip çıktık. Ömrümüzü adadığımız bu davada kendini bilmez hadsizler farklı şeyler söylüyor. Hiçbir şey yapmadılar diyen alenen iftira atmaktır. Hamas terör örgütüdür diyen CHP'nin listesinden meclise girenler, kusura bakmasınlar ama Filistin konusunda bize ders veremezler. Hem Filistin'e yardım etmediler diyeceksiniz hem de Filistinlilere terörist diyenlere seçim kazandıracaksınız bunun adı ahlaksızlıktır" diye konuştu.

"21 yıldır emanetini taşıdığımız aziz milletimize asla yalan söylemedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı çizgilerinin net olduğunu belirterek, "Dış politikada nasılsa iç siyasette de bizim tavrımız bellidir. Kırmızı çizgilerimiz gayet nettir. Buraya girerken emniyetten sordum şuanda meydanda 50 bin kişi bizi dinliyor. 21 yıldır emanetini taşıdığımız aziz milletimize asla yalan söylemedik. 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı kurduğumuz Cumhur İttifakımız ilk günkü gibi temiz ve dürüst bir şekilde devam ediyor. Vatandaşın gözünden kaçırmaya çalıştığımız hiçbir gizli işimiz yok" şeklinde konuştu.

"Birileri DEM'liyor, diğerleri DEM'lemiyor"

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP ile DEM partiye yüklenen Erdoğan, birilerinin DEM'lendiğini, diğerlerinin ise DEM'lenmediğini söyledi. Erdoğan, "Belediyeleri DEM'le beraber yönetecekler ve DEM'siz yönetecekler diye ikiye ayırmışlar. Demlilerin girebilecekleri ve giremeyecekleri belediye diye ayrım yapıyorlar. Biri DEM ile yürüyeceğim diyor, biri çıkıyor DEM'i belediyeye almam diyor. Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanlık koltuğunda olan şahsı ya kimse takmıyor ya da buna had bildiriyor. Ortada şeffaflık namına hiçbir şey yok. İnsanın aklına bunları görünce nereden baksan tutarsızlık şarkısı sözü geliyor. Bu ahlaksızlık bunların paçalarından akıyor. CHP'de tüm bunlar yaşanırken madalyonun öbür tarafında da durum çok vahim. Lafa gelince Kürtlerin adını istismar edenler seçmenlerinin haysiyetini bile düşünemiyor. Kendilerince Kürt kardeşlerimizin iradesine ipotek koyanlar sadece havaya bakıp ıslık çalıyor. Son 21 yıldır sessiz devrim gerçekleştiren bize demediğini bırakmayan bunlar değil mi, şimdi aynı kesimler 2024 yılında tek partinin faşist ruhunu ortaya koyan CHP'ye oynuyor. Buradan bir hakikati söylemek istiyorum. Bizim dönemimizde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Bize efendilik değil hizmetkarlık yakışır. Şiddete bulaşan, terörü övenlere karşı yasal zeminde gerekenler yapılır ama sırf oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmadık yaptırmayız. Biz istismar değil, hizmet ve yatırım peşinde koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Şırnak'tan Mardin'e gelirken trafik kazası geçirerek şehit olan koruma ekibindeki polis memuruna rahmet, yaralanan 2 polis memuruna da acil şifalar diledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İsrail'e en sert tepki gösteren ülkelerden biri - Son Dakika

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