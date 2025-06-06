Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılını yılını kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın Yüz yılı yapıncaya kadar... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılını yılını kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın Yüz yılı yapıncaya kadar...

06.06.2025 10:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılını yılını kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın Yüz yılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılını yılını kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın Yüz yılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarına video mesaj gönderdi. Erdoğan, teşkilatın kurban bayramını canı gönülden tebrik etti. Bayram, başta gönül ve kültür coğrafyasında bulunanlar olmak üzere tüm insanlık için mübarek olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramının AK Parti teşkilatlarımızla birlikte tüm milletimiz için İslam alemi ve insanlık için barışa, huzura ve dayanışmaya vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu güzel bayram gününde, vatanı için, bayrağı için, milleti için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizden darvekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum. Bayramlar her şeyden ve herkesten önce dünya bahçemizin çiçekleri olan çocuklarımızın bayramıdır. Kendi ülkemizdeki çocukların yanı sıra ümmetin çocuklarının bayramını da tebrik ediyor. Her birinin bayram neşesiyle dolan gözlerinden öpüyorum. Yine bu anlamlı günde ömrünü ülkesine, ailesine ve çocuklarına hizmetle geçirmiş, şimdi emekliliğini yaşayan tüm büyüklerimizin de bayramlarını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle Müslümanlar olarak bu bayramı da buruk geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Bir yandan kurban bayramına erişmenin bahtiyarlığını yaşarken, diğer yandan enkazlar arasında bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükümetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen doğdukları toprakları kahramanca savunan Gazze'ye canları pahasına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha kemal-i hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyor, şehit olmuş kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor" ifadelerini kullandı.

Teşkilatına uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram boyunca yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları özellikle hatırlamalarını özellikle istirham etti. Erdoğan, "Aynı şekilde hayatlarını vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için feda etmiş şehitlerimizin emanetlerini her zaman olduğu gibi bu bayramda da ihmal etmemenizi sizlerden beklediğimizi ifade ediyorum. Her birinize gayretleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksiz ve mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak üzerlerinde gerçekten çok büyük bir mesuliyet taşıdıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her hadise partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının önemini bizlere hatırlatıyor. Sadece son 2 haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalara bakmak bile sorumluluklarımızın ne kadar ağır, görevimizin ne kadar mühim olduğunu anlamak için ziyadesiyle yeterlidir. Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının, şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki 3-5 belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksiz ve mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin her bakımdan güvencesi olduğu her geçen gün ortaya çıktığının altını çizen Erdoğan, "Eğitimden, adalete, dış politikadan, demokrasiye, tüm başlıklarda Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştıracak irade, tecrübe, birikim ve ufuk ancak bizde vardır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda vardır. Rusya, Ukrayna arasında 4. yılına giren savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin İstanbul'da yapılması bunun apaçık ispatıdır. Terörsüz Türkiye sürecinde aldığımız mesafe aynı şekilde ülkemizin kendi sorunlarına yerli, milli reçeteler üretme kabiliyetini teyit etmiştir. 86 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bu hayırlı süreci herhangi bir yol kazasına mal vermeden inşallah başarıya ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bir diğer öncelikleri olan ekonomide de enflasyon, istihdam ve ihracat tarafında çok olumlu haberler aldıklarını belirterek büyüme ve ihracat rakamlarından sonra salı günü açıklanan enflasyon verilerinde de hedeflerimizle uyumlu gittiğimizi gördüklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüz yılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız"

Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgede barışın yüz yılı yapıncaya kadar durmadan çalışacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere prim vermeyeceğiz. Bilhassa bu mübarek günlerde kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hala hatırı sorulmadık, hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep beraber bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle kestiğiniz kurbanların Hak teala katında makbul olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda kutsal topraklarda hac farizası yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek Türkiye'nin ve milletin huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev başında bulunan güvenlik kuvvetlerine ve tüm kamu personeline teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Yüzyılını yılını kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın Yüz yılı yapıncaya kadar... - Son Dakika

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