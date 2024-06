Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü programında gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Hastası Programı" çerçevesinde Vahdettin Köşkü'nde dünyanın birçok ülkesinden gelen gençleri ağırladı. Düzenlenen programa serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Encümen, millli para yelken sporcusu Miray Ulaş, dünya şampiyonu milli boksör Ayşe Çağırır, milli atlet Mizgin Ay, oyuncu Berat Efe Parlar ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Erdoğan "Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir. Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor. Sigara dumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta. Tütün kullanmadığı halde tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor. Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meletin zararlarına karşı açıkça uyardık, varsa sigara paketlerine el koyduk, onlardan bırakacaklarına dair söz aldık" ifadelerini kullandı.

Sigara karşı hayata geçirilen yasal düzenlemelere vurgu yapan Erdoğan, "Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyaları ile toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. Sorumluluk duygusu ile hareket ederek akranlarınıza örnek olduğunuz için her birinizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa katılan Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Encümen ise sigaranın zararlarının denizin altında da görüldüğünü belirterek, "Dünyamızın 4'te 3'ü sularla kaplıyken ben de denizlerimizde en çok sigara izmariti atığı ile karşılaşıyorum. Hatta denizlerimize ulaşan 8 milyon ton çöpün yüzde 73'ü sigara izmariti. Şu an içinde bulunduğumuz küresel iklim krizinde maalesef denizlerimiz bizim atıklarımız yüzünden boğuluyor. Aynı zamanda bir sıfır atık elçisi olarak yaptığımız kıyı temizliği çalışmalarında, su altı çalışmalarında gördüğümüz o pozitif değişimler bana umut veriyor. Nefesimizin sonuna kadar mücadeleye devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Programa İspanya'da katılan Stella Corbera isimli öğrenci, ülkesinde tütün mamullerinin kullanımına ilişkin çıkartılan yeni bir yasadan bahsetti. İspanya'da tütün şirketlerinin sigara izmaritlerinin temizlenmesi için aktif sorumluluk almalarını zorunlu kılan çevre düzenlemeleri getirildiğini söyleyen Stella isimli öğrenci, "Buna bu izmaritlerin toplanması, atık olarak uygun şekilde işlenebilecekleri tesislere taşınması da dahil edildi. Hepimiz için sürdürebilirlik ve sorumluluğu teşvik eden bu tür girişimleri desteklemenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşerek kanun metnini isteyeceğini söyledi.

Programa Batman Sason'da yetiştirdiği çileklerle katılan Emrullah Işık ise, ailesinin 2007 yılına kadar tütün tarımı ile uğraştığını anlatarak, "Daha sonra devlet desteği ile çilek üretimine başladı. Şu anda ilçemizde yaklaşık 400 çiftçimizin geçim kaynağı çilek tarımıdır. Daha önce sadece tütün üretilirken şu an taze çileğin yanında çilek kurusu, çilek reçeli ve çilek pestili de yapmaktayız. Ürettiğimiz ürünlerle ilçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktayız. Bu durumda hem halk sağlığını hem de çevremizi koruduğumuza inanıyoruz. Size vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Milli atlet Mizgin Ay ise konuşmasında çocukluğunda pasif içicilik nedeniyle yaşadığı sorunları anlattı. Yoğun şekilde sigara içilen bir ortamda büyüdüğünü söyleyen Ay, "10 yaşında spora başladım ve antrenmanlarımda çok zorlanıyordum. Bir gün antrenmanda bayıldım ve hastaneye gittik. Sigara dumanı nedeniyle akciğer kapasitem düşmüş. Antrenörüm derhal ailemle görüştü ve 'Mizgin'in yanında kesinlikle sigara içilmesin' dedi. Hemen antrenmanıma ve derecelerime yansıdı. İlk yılımda Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonraki yıllarda Türkiye rekorları kırmaya başladım. 45 Türkiye rekoru kırdım. 2017 yılında da dünya yıldızlar atletizm şampiyonasında 100 metrede cumhuriyet tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu elde ettim. Şimdi hala küçük yaşta pasif içici olarak sigara dumanının yan etkilerini antrenmanlarımda hissediyorum. Kendi geçmişimi değiştiremem ama gelecek nesiller için tamamen sigarasız bir ortam oluşması için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.