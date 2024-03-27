Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olanlar muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor"

-"Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Milletimize sözümüzü hep yerine getirdik"

-"21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Üretimde, büyümede tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Savaşların, krizlerin olumsuz etkilerini göğüslüyoruz"

-"Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira arasına yükselttik. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak"

-"Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açacaklarını sanıyorlar. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük bu oyunu"

-"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceğiz"

-"Sadece belediye başkanları seçmekle kalmayacaksınız, diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız"

AKSARAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde açıklamalarda bulundu.