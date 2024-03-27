Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olanlar muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor"
-"Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Milletimize sözümüzü hep yerine getirdik"
-"21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Üretimde, büyümede tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Savaşların, krizlerin olumsuz etkilerini göğüslüyoruz"
-"Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira arasına yükselttik. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak"
-"Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açacaklarını sanıyorlar. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük bu oyunu"
-"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceğiz"
-"Sadece belediye başkanları seçmekle kalmayacaksınız, diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız"
AKSARAY - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde açıklamalarda bulundu.
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Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırısında Mervan İsa'yı öldürdüğü iddiasının güvenilirliğinin bulunmadığını belirtti. Rişk, İsrail'in açıklamasının amacının krizleri örtbas etmek olduğunu ifade etti.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan ilçesinde yapılacak olan 200 konutluk 3. Etap TOKİ projesinin Mayıs 2024'te ihale edileceğini açıkladı. Ersoy, projenin hayata geçirilmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti.
Cenevre'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkını desteklemek amacıyla iftar programı düzenledi. Programa çok sayıda STK temsilcisi ve davetli katıldı. Filistin bayrakları ve 'Özgür Filistin' pankartı etkinlik alanına asıldı. Katılımcılar, birbirlerine birçok ülke mutfağından yemekler ikram etti ve toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın 2 elebaşı, orduya teslim oldu. Ordu komutanlarından Abubakar Abdullahi, Borno eyaletindeki operasyonlar sırasında örgütün 2 elebaşının teslim olduğunu açıkladı. Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda ele geçirilen malzemelerin incelenmeye devam edildiği belirtildi.
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