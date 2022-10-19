Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy tahıl anlaşmasını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptıkları telefon görüşmesinde tahıl anlaşmasını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostane bir diyalog gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sarsılmaz desteği için teşekkür etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ve Türkiye'nin bu anlaşmadaki özel rolünü ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna arasındaki güvenlik alanındaki etkileşimin çok takdir edildiğini dile getirdi. - KİEV