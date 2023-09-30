Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı
Son Güncelleme: 30.09.2023 21:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki mutlu gününe şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki mutlu gününe şahitlik etti.

Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeğeni Usame Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı

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Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeğeni Usame Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptı
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı - Son Dakika
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