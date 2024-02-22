Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli\'de Muhalefeti Eleştirdi

Politika

31 Mart yerel seçimleri öncesi Denizli'de vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Basit bir görüntülü konuşmayı dahi yere göğe sığdıramayan bu eski politikacıların KAAN gibi teknoloji harikası hakkında derin bir sessizliğe bürünmesi ibret verici" dedi.

31 Mart mahalli ve idari seçimleri öncesi Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özay Gönlüm Bulvarı'nda gerçekleştirdiği mitingde yerli savaş uçağı KAAN hakkında yorumda bulunmayan muhalefeti eleştirdi. KAAN hakkında derin sessizliğe büründüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olur olmaz ilgili ilgisiz Ankara'daki ofislerinden yorum yapan, ellerine geçirdikleri her fırsatı insanımızı kutuplaştırmak için kullanan dünkü tarihi başarımızla tek kelime etmeyen sabık siyasetçilerimizi milletimizin takdirine havale ediyoruz. Basit bir görüntülü konuşmayı dahi yere göğe sığdıramayan bu eski politikacıların KAAN gibi teknoloji harikası hakkında derin bir sessizliğe bürünmesi ibret verici. Ama yerli ve mili muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Ankara'da bir apartman dairesi tutmuşlar oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler, aynı hissiyatı paylamayı öğrenemediler" dedi.

"Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulak tıkamıyoruz"

Enflasyonun sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgının ardından enflasyonun tüm dünyada etkili olduğunu ifade etti. Dünyadaki mazlumlara el uzattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, içerisinde 21 ambulans ve 2 bin 380 ton sivil yardım gemisinin Mısır'ın El- Ariş limanına vardığını söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin 1. yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Bugüne kadar 40 bine yakın deprem konutunu ve köy evini tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu için hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Deprem bölgemiz için tüm bu önemli işleri yaparken, diğer şehirlerimizi ve toplumumuzun diğer kesimlerini ihmal etmiyoruz. Küresel ekonominin ve bölgemizin geçtiği içinden geçtiği sancılı döneme rağmen devletimizin imkanlarını milletimiz için seferber etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için samimi mücadelemizin en yakın şahidi milletimizin kendisidir. 2024 yılı için asgari ücretlilerimize, kamu görevlilerimize ve emeklilerimize enflasyon oranlarının üzerinde artışlar yaptık. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulak tıkamıyoruz. Bütçemizin sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yıl sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız. Sabreden kimse zafere erer. Biz de ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşacağız. Ecdadın emaneti olan bu vatan topraklarını evlatlarımıza en güvenli en huzurlu bir şekilde teslim etmek boynumuzun borcudur. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse emin olun şimdiye darmadağın olmuştu. Bunun için bekleyenlerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'ye 111 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını açıkladı

Verdikleri her sözün önce altyapısını hazırlayıp daha sonra vatandaşlara sözünü verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlı ve hazır olduklarını söylerken de gücü 21 yıllık hazırlıktan aldıklarını ifade etti. Denizli'ye yapılan 111 milyar liralık kamu yatırımlarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde 4 bin 288 adet yeni sınıf inşa ettik. 8 bin 104 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4,3 milyar lira tutarında kaynakla dest olduk. Sağlıkta 14 hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Aralarında bin yataklı Şehir Hastanemizin olduğu 4 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Bin 911 konutun inşası sürüyor. Honaz'daki Akbaş Barajı'ndaki yatırımı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin bitmesiyle tamamladık. Akbaş Barajı'ndan 70 kilometre hat ile merkeze getirilen içme suyunun kentteki su depolarına ulaşması için ilk vanayı açtık. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 6 bin 75 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Daha önce hiç atık su tesisi bulunmayan ilimizde 44 tesisle belediye nüfusunun yüzde 90'undan fazlasına hizmet veriyoruz. 8 Millet Bahçesi projemizden 4ünü tamamladık. 1'inin yapımı 3'ünün ise projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 65 kilometre devraldığımız bölünüş yol uzunluğunu 512 kilometre çıkardık. İnşası süratle devam eden Aydın-Denizli otoyolunu inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşak projesiyle sanayi bölgemizde oluşan trafik yoğunluğu da en aza indi. Kaklık Lojistik Merkezini şehrimize kazandırdık. Denizli il sınırlarındaki mevcut demir yollarını tümüyle yeniledik. Çardak Havalimanı'mızı yeni bir terminal binası yaparak büyüttük. Denizli'de 18 baraj, 2 içme suyu tesisi, 79 sulama tesisi, 7 arazi toplulaştırma projesi, 95 taşkın koruma tesisi, 13 gölet ve 11 hidroelektrik santral tesisi yaptık. 938 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize 37 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çivril Organize Sanayi Bölgesi, 1 Teknopark, 15 Araştırma Geliştirme Merkezi ve 12 tasarım merkezi kurduk. 73 hektarlık alanda Sarayköy Organize Tarım Bölgesini hayata geçirdik. İstihdamı desteklemek için Denizli'deki işverenlere toplam 5,5 milyar lira tutarında prim desteği verdik. Enerjide 294 bin abonesi bulunan Denizli ve 15 ilçesine doğal gaz arzını verdik. Önümüzdeki dönemde de Bekilli'ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. İnşallah gerçek belediyecilik programımız ile Denizli'ye daha çok eser ve hizmet kazandıracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan ve Cumhur İttifakı tarafından belirlenen ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlara tanıttı. - DENİZLİ