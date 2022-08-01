Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yarısındaki gerçekleşmelerin, 2022 yılının 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerin üzerinde kapatılacağına işaret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, ülke olarak pek çok alanda verdikleri istiklal ve istikbal mücadelesinin ekonomideki yol ayrımında hükümet olarak bir tercihte bulunduklarını söyledi.

"Ya faiz kur enflasyon denklemine uygun şekilde finansal sıkılaştırmaya gidip bu arada belki 10 milyon vatandaşımızın işsiz kalmasına yol açacaktık ya da istihdam odaklı yeni bir yola girecektik. Bir ara 26,5 milyona kadar gerileyen istihdamın ekonomik ve sosyal maliyetlerini en iyi biz biliyoruz." diyen Erdoğan, bunun için tercihlerini istihdamdan, yani vatandaşların işinden, aşından, huzurundan, geleceğinden yana kullandıklarını belirtti.

Bu sayede dünya küçülürken Türkiye'nin üreterek büyüdüğünü, ihracatın 250 milyar dolar sınırına geldiğini dile getiren Erdoğan, "Yine bu sayede dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Her ne kadar birileri bu politikanın başarısını gölgelemek için yalan üstüne yalan uyduruyorsa da uluslararası değerlendirmeler tam tersini gösteriyor." dedi.

Geçen günlerde IMF'nin dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, Türkiye'nin büyüme rakamını ise yukarı yönlü güncellediğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok faktörün bir araya gelmesiyle yaşanan enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler elbette bizi de etkiliyor. Bu gelişmeler, küresel ticaretin hacmini daraltmış, işleyişini zorlaştırmıştır. Petrol fiyatlarında bir ara 128 dolara kadar varan artışların, ülkemizdeki pompa fiyatlarını 30 liraya kadar yükseltmesi, bu dalgalanmanın bir sonucudur. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğal gazda yaptığımız yüzde 80'i geçen sübvansiyon sayesinde vatandaşlarımızın olabilecek en düşük maliyetle evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar içeride pek çok alanda yaptıkları manipülasyonlarını yakından takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız."

"Turizmde sevindirici gerçekleşmeler"

Erdoğan, ABD ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin küresel ekonomik krize verdikleri tutarsız tepkilerin, sorunu çözmek yerine daha da ağırlaştıracak neticeler doğurduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz ise yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Modeli'nden taviz vermeyerek, krizden pozitif ayrışma stratejimizi dikkatle uyguluyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar sayesinde, klasik dayatmaların dışında kalan bu programı başarıyla sürdürüyoruz. İhracattaki başarılı performansı, turizmdeki sevindirici gerçekleşmelerle tahkim ederek hedeflerimize ilerliyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor. İnşallah ilerleyen tarihlerde bu rakamları da aşacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için bir yandan kapasite büyütme bir yandan yeni pazarlar arayışında olan ihracatçıların gayretlerini yakından takip ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

" Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık, Bay Kemal rahatsız oldu. Söylediği ne? 'Ben 72 söylemiştim', 'Ben 72 düşünüyordum' diyor. ya sen düşünmeye yine devam et. Senin sırtında küfe yok. Bak sen hala tahminlerden düşünüyorsun, düşünce aleminden bahsediyorsun. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal, icraattan. Senin icraatın var mı? Yok. 72 düşünüyormuş, yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. Bunların hepsi tahminlerle konuşuyorlar ve bunların hepsi cek, cak bunlarla konuşuyorlar. Biz ise icraat ve 1 dolardan 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik, ona bakın. Biz orada vatandaşımızla da gittik, evinde, bahçesinde sohbet ettik. Evinde bahçesinde sohbet ederken kendilerine sordum, beklentiniz nedir, düşündüğünüz nedir? Hepsi samimiyetle beklentilerini söyledi. ya vatandaşın dili başka, vatandaşın gönlü başka ve vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz ne yaptık, meydanda açıkladık. O zaman da tabii meydan patladı. Vatandaşla hemhal olmak başka bir şey. Vatandaşı aldatmak başka bir şey. Biz vatandaşımızla beraberiz. Beraber olmaya da devam edeceğiz."

"Mevcut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum"

Erdoğan, dış ticarette ortaya çıkan açığın en önemli sebebinin, enerji ithalatının bedelinde 3 kata varan artış ile sanayi üretiminde kullanılan diğer emtia maddelerinin fiyatlarındaki ciddi yükseliş olduğunu vurgulayarak, "Şayet özellikle enerji fiyatlarındaki bu dengesizlik olmasaydı, Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık cari işlemlerde 34,5 milyar dolar fazla verecektik. İnşallah hiç endişe etmeyin o günleri de göreceğiz. Bu vesileyle küresel enerji darboğazına karşı vatandaşlarımızı mevcut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum." dedi.

2018'de ilan ettikleri Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile bina ve hizmetlerin enerji verimliliğini teşvik edecek yatırımları desteklediklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapılan hesaplamalar, geçtiğimiz yıl enerji verimliliği için yapılan 1,3 milyar dolar yatırımın karşılığında 372 milyon dolarlık tasarruf elde ettiğimizi gösteriyor. Bu yatırımlar aynı zamanda, yol açtığı sera gazı azaltımıyla, iklim değişikliğiyle mücadelemize de katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkması ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarruf ve verimlilik tedbirleriyle bu rakamda yüzde 10 düşüş sağlamamızın, ülkemize 10 milyar dolarlık katkısı olacağı açıktır. Vatandaşlarımızın her birinden, dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını, basit tedbirle daha verimli kullanmak suretiyle, hem aile bütçelerine hem de milli bütçeye katkı sağlamalarını istiyorum."

Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışmaları için vatandaşlara daire başı 50 bin liraya kadar uygun şartlı kredi imkanı sunduklarını hatırlatan Erdoğan, enerji yalıtımı konusunda eksiği olan tüm vatandaşları bu imkandan istifade etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krize rağmen bütçe dengesinde herhangi bir bozulmaya meydan verilmemesinin de bir diğer önemli ve sevindirici gelişme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında 94 milyar liraya yakın fazla veren bütçemiz, mali disiplinden asla geri adım atmadığımızın en somut ispatıdır. Üstelik bu görünüme, işçilerimize, memurlarımıza, emeklilerimize ve sosyal kesimlere verdiğimiz desteklere yaptığımız yüksek oranlı artışlara rağmen ulaştık. Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken, tüm ücretlerin bu seviyedeki kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırarak, herkese ilave kazanç sağladık. Çiftçimizden esnafımıza kadar, kendi hesabına çalışan tüm kesimlere de pek çok imkan sunduk. Gelir vergisini kaldırarak 3 milyon çiftçimizi desteklerken, basit usule tabi 850 bin esnafımızın kazançlarını da vergiden istisna tuttuk. Gıdadan temizlik maddelerine kadar çok sayıda üründe yaptığımız KDV indirimleriyle hem vatandaşlarımızın fiyat artışlarından etkilenme seviyesini düşürdük hem de sistemi sadeleştirdik. Sadece 2022 yılında, vatandaşlarımızı enflasyona karşı güvence altına alma çabalarımıza destek için vergi indirimleriyle vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır."

"Sosyal amaçlı harcamaları 146 milyar liraya yükselttik"

Erdoğan, devletin imkanlarını her kesimden vatandaşla paylaşarak, sosyal adaleti ve gelir dağılımındaki dengeyi koruma hassasiyetinden taviz vermediklerinin altını çizerek, "Sosyal amaçlı harcamaların bütçe içindeki payını bu yıl yüzde 5'in üzerine çıkartarak, 146 milyar liraya yükselttik. Artık sosyal yardımları sadece mutlak yoksullukla sınırlı tutmayıp, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin imkanlarının adil dağıtımı aracı olarak kullanıyoruz. Bu kapsamda doğumdan ev onarımına, eşi vefat eden kadınlardan öksüz yetimlere kadar 49 farklı düzenli yardım programımız için ayırdığımız bütçeyi de neredeyse 2 kat artırarak, 11,5 milyar liraya çıkardık." bilgisini verdi.

Tüm bu adımları atarken, enflasyonun insanların günlük hayatında yol açtığı sıkıntılarla mücadele için ilave tedbirler de geliştirdiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın, enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşıyamayacağı açıktır. Nitekim, yavaş yavaş fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. Bu durum, ülkemizdeki enflasyonun küresel fiyatlarla ilgili kısmında da bir iyileşme başlayacağı anlamına gelmektedir. Hatırlarsanız bir dönem ayçiçek yağı üzerinden öyle bir fırtına kopartılmıştı ki tüm insanlık 5 litrelik bir yağ bidonunun içinde boğulacak endişesi ortaya çıkmıştı. Şimdi, hem ithalat kanallarının açılması hem yerli üretimin artmasıyla bu konu gündemimizden kalkmıştır. Stratejik tüm gıda ürünlerinin tedarikleri ve üretimleriyle ilgili benzer tedbirleri alarak, milletimizin bir daha böyle endişelere kapılmasının önüne geçiyoruz."

Erdoğan, bugün Türkiye'nin, tüm Avrupa'da, herkesin dışarıdan aynı fiyatla aldığı petrol ürünlerini en uygun rakamla vatandaşlarına sunan ülke durumunda olduğunu vurgulayarak, "Bu imkanı vatandaşlarımıza, akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükünü önemli ölçüde azaltarak sunduk. Elektrik tarifelerinde yaptığımız benzer bir vergi indirimiyle de faturaları düşürdük." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)