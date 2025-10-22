Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, 4 günlük ziyaret kapsamında Kerala eyaletine geldi.

HELİKOPTERİN İNİŞ YAPTIĞI PİST ÇÖKTÜ

Cumhurbaşkanı Murmu'nun bulunduğu Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 helikopteri, Pramadam Stadyumu'ndaki piste iniş yaptı. İnişin ardından pistin bir kısmı çöktü.

HELİKOPTER GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Olay sırasında yaralanan olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin helikopteri iterek daha güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü. Cumhurbaşkanı Murmu, yaşananlara rağmen planlanan 4 günlük ziyaret programına ara vermeden devam etti.

"BETON TAM SERTLEŞMEMİŞTİ"

Emniyet müdürlüğünden üst düzey bir yetkili Hint medyasına yaptığı açıklamada, helikopterin iniş yerinin son anda değiştirildiğini, bu nedenle stadyuma helikopter pistinin inişten saatlerce önce yapıldığını belirtti. Yetkili, "Beton henüz tam olarak sertleşmemişti. Bu nedenle helikopter iniş yaptığında ağırlığını taşıyamadı ve tekerleklerin yere değdiği yerlerde çöküntüler oluştu" ifadelerini kullandı.

OLAY SORUŞTURULUYOR

Yetkililer, güvenlik protokollerinin ihlal edilip edilmediğini belirlemek için olayla ilgili inceleme başlattı. Hindistan Hava Kuvvetleri de pistin dayanıklılık testi sürecinin neden atlandığını araştırıyor.