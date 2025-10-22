Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü
22.10.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü
Haber Videosu

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ölümden döndü. Murmu'yu 4 günlük ziyareti için taşıyan Kerala eyaletine taşıyan helikopterin iniş yaptığı pistin bir kısmında çökme meydana geldi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, 4 günlük ziyaret kapsamında Kerala eyaletine geldi.

HELİKOPTERİN İNİŞ YAPTIĞI PİST ÇÖKTÜ

Cumhurbaşkanı Murmu'nun bulunduğu Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 helikopteri, Pramadam Stadyumu'ndaki piste iniş yaptı. İnişin ardından pistin bir kısmı çöktü.

Hindistan Cumhurbaşkanı'nın Helikopterinin İniş Yeri Çöktü

HELİKOPTER GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Olay sırasında yaralanan olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin helikopteri iterek daha güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü. Cumhurbaşkanı Murmu, yaşananlara rağmen planlanan 4 günlük ziyaret programına ara vermeden devam etti.

"BETON TAM SERTLEŞMEMİŞTİ"

Emniyet müdürlüğünden üst düzey bir yetkili Hint medyasına yaptığı açıklamada, helikopterin iniş yerinin son anda değiştirildiğini, bu nedenle stadyuma helikopter pistinin inişten saatlerce önce yapıldığını belirtti. Yetkili, "Beton henüz tam olarak sertleşmemişti. Bu nedenle helikopter iniş yaptığında ağırlığını taşıyamadı ve tekerleklerin yere değdiği yerlerde çöküntüler oluştu" ifadelerini kullandı.

Hindistan Cumhurbaşkanı'nın Helikopterinin İniş Yeri Çöktü
Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu

OLAY SORUŞTURULUYOR

Yetkililer, güvenlik protokollerinin ihlal edilip edilmediğini belirlemek için olayla ilgili inceleme başlattı. Hindistan Hava Kuvvetleri de pistin dayanıklılık testi sürecinin neden atlandığını araştırıyor.

Kaynak: İHA

Helikopter, Hindistan, Güvenlik, Politika, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ece Seçkin’den Minguzzi davasından çıkan karara tepki: Unutursam namerdim... Ece Seçkin'den Minguzzi davasından çıkan karara tepki: Unutursam namerdim...
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi
Bahçeli’nin “82 KKTC olmalı“ çıkışına yanıt geldi Bahçeli'nin "82 KKTC olmalı" çıkışına yanıt geldi
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart 2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart
Beşiktaş’ta 2 ayrılık kararı birden Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden
Sudan ucuz maç bileti Antalyaspor’dan taraftarına büyük jest Sudan ucuz maç bileti! Antalyaspor'dan taraftarına büyük jest
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha’da Hamas yetkilileriyle görüştü Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Doha'da Hamas yetkilileriyle görüştü

15:59
Hasret’in cesedi su kuyusunda bulundu Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
15:55
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu’dan Türk askeri sorusuna cevap
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap
15:53
MHP’li vekilden AK Parti’ye muhalefet Meclis’teki düzenlemeye itiraz var
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
15:41
“İncinmissin“ videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu
"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu
15:38
Tedesco’dan taraftarı delirten Duran sözleri: Bu adam ne zaman oynayacak
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri: Bu adam ne zaman oynayacak?
15:30
Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi neden tutuklandı Melisa Dilara Tatlıtuğ’un avukatı gerçeği açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı
15:18
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi
15:03
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
14:22
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi
13:43
İzmir’de korkutan patlama 2 katlı bina yıkıldı
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 17:12:17. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.