Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Yunanistan bizim muhatabımız ve dengimiz değildir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat süren 'Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın son dönemde yaptığı tacizleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir. Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Yunanistan'ın tacizlerine cevap verdiği konuşmasında, "Son kabine toplantımızdan bugüne her anımızı ülkemiz ve milletimiz için eser ve hizmetlerle dolu bir şekilde geçirdik. Anadolu'daki sarsılmaz kalemiz Ahlat'ı, tarihi önemine ve ecdadın mirasına yakışır bir şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bu amaçla 25 Ağustos'ta Ahlat'ta çeşitli programlara katıldık. Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünün de Sultan Alpaslan ve ordusunun cuma namazı kıldığı yerde 26 Ağustos günü coşkuyla kutladık. Büyük Taaruzun 100'üncü yılı vesilesiyle ordularımızın başkomutanı cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı bizzat yerinde yad ettik. Bu vesileyle, son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir. Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK GÜCÜNÜ SÜREKLİ ARTIRMAK ZORUNDADIR'Erdoğan, konuşmasının devamında "Her yıl olduğu gibi '1 Eylül Adli Yıl Açılış Töreni'mizi gerçekleştirdik. Adli yıl açılış töreninde geçmişten bugüne adalet arayışımızı, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ayrıca gelecekte hayata geçirmeyi planladığımız yenilikleri yargı mensuplarımızla paylaştık. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsun'da 5'incisi düzenlenen Teknofest'in Karadeniz ayağında gençlerimizle bir araya geldik. Artık sınırlarımızı aşıp bir dünya markası haline dönüşen Teknofest'te gençlerimiz bilgisine, kabiliyetine, çalışkanlığına, azmine her şahit oluşumuzda geleceğe güvenimiz de artıyor. Yarın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir balkan gezisine çıkıyoruz. Son dönemde gerginliklerin arttığı bu coğrafyada barışın huzurun kalkınmanın hakkaniyetin temsilcisi Türkiye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Özbekistan'da Şanghay beşlisinin toplantısına iştirak ederek ülkemizin hak ve menfaatlerini Orta ve Doğu Asya coğrafyalarında geliştirmenin yollarını arayacağız. Bir sonraki haftada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak hem dünya ve bölge gündemine dair görüşlerimizi dile getirecek hem de çok sayıda toplantı ve görüşme yapacağız. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada artan gücü etkisi ve sorumlukları bize ufkumuzu sürekli genişletmemiz, ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz ve fırsatları değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Her fırsatta tekrar ettiğimiz gibi Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi çevremizde sayısız örneğini gördüğümüz felaketlerin içine sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz" dedi.'OECD VE G20 İÇİNDE EN ÇOK BÜYÜME KAYDEDEN 2'NCİ ÜLKE KONUMUNDAYIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın devamında ekonomiye vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Hiç şüphesiz bu kendi kendine ortaya çıkan bir başarı değildir. Bu tablo yatırım istihdam üretim ihracat ve cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programımıza uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki büyüme oranımızla hem OECD hem de G20 içinde en yüksek büyüme kaydeden 2'nci ülke konumundayız. Üstelik bu büyümeyi iç talep yanında dış talepteki güçlü artışta desteklemiştir. Kış mevsimin yaklaşmasıyla Avrupa merkezli olarak başlayan ancak küresel etkilere sahip enerji krizinin derinleşme kaygısı Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini daha da önemli hale getiriyor. Artık 251 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaşan ekonomimizin küresel mal ticaretinden aldığı payda yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. Yine bu çerçevede ülkemizin enerji ihtiyacını yerli milli sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni programımız istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Son 2 yılda istihdamda net 5 milyon kişilik artışla toplam istihdamın tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyon sınırına dayanmış olması bu alandaki hedeflerimize ulaştığının ispatıdır. Vatandaşlarımız, yaptığımız kendi paramız Türk Lirasına güvenme ve sahip çıkma çağrımız hamdolsun çok önemli bir karşılık bulmuştur. Kur korumalı mevduat hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar dolar seviyesine kadar ulaşan, vatandaşlarımızın yabancı para hesap tutarları geçtiğimiz ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir. Borsamızın sürekli rekorlar kırması da sermaye piyasalarındaki güvenin ifadesidir. Tüm bu fotoğraf içinde enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehditleriyle mücadele ediyor. Özellikle gelişmiş ülkeler enflasyon sorununa çözüm bulabilmiş değiller. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz."'PEK ÇOK TEDBİRİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna mensup vatandaşlara yönelik destekleyici çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanı genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.