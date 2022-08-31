Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dahili ve harici bedhahların hiç biri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine ve küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Mezarlığı'nda Milli Mücadele'de görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde "Türk Bayrağı" yer alan karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Sonrasında Devlet Mezarlığı Anı Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz silah arkadaşları, Milli Mücademizin kahramanları, ülkemize hizmetleri ile gönüllerde yer edinmiş değerli devlet yöneticileri; bugün milletimiz ile birlikte Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde bizlere emanetiniz olan kıymetli aile efradınız ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ile yad ediyorum. Sizlerin yazdığı destanın rehberliğinde bu toprakları ebedi vatanımız olarak muhafaza etme mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiç biri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine ve küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

Öte yandan, bu yıl ilk kez, Büyük Taarruz'a katılan komutanların aile efratları da törende yer aldı. Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü programları gün boyu devam edecek. - ANKARA