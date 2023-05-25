Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisini canlı yayına çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisini canlı yayına çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok

25.05.2023 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı canlı yayın teklifine yanıt verdi. Erdoğan, "Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" İstanbul Buluşması programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, kendisini canlı yayına çağıran Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"ŞÖHRET OLMAK İSTİYORSUN"

Erdoğan, "Sen kalkıp da zaten akşam yalan sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir." ifadelerini kullandı.

"BİZ YAPACAĞIMIZI KONUŞUYORUZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Seçim sonucunu beğenmeyip depremzedelere olmadık hakareti savuranların onlardan hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz. Hatay'a gitti, orada Defne'ye niye gitmedi. Yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 aldık. Biz 90 oy aldı diye defnede hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Şu anda ortakların 2 ayda hastane mi yapılırmış derken biz yapacağız dedik. Gidip bir de hastaneyi görseydin. Biz Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesini 45 günde Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Aynı projeyi pakize öze hastanesi olarak orada da yaptık. Biz yapacağımızı konuşuyoruz.

"ONUN ÇEKTİĞİ ÇİLEYE SON VERECEĞİZ"

Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak hali kalmadı. Onun çektiği çileye de son vereceğiz. Kolay değil 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun. Kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin yaptığı video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyor. CHP'den ayrılarak aday olan birisine dün yaptıkları ortada. Kandil'deki elebaşlarının kendisine yaptığı destek çağrıları 14 Mayıs sonrası da devam etti. Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten böyle bir desteği kabullenmeyiz. bize milletimizin desteği yeter."

YORUMLAR (1)
  • murat atis: Reis in elinde kalacak Cevap Yaz 32 38 Yayından Kaldır
500
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisini canlı yayına çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Süper Lig'i sallayacak anlaşma! Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i getiriyor
19:38 17. yüzyıla ait portredeki ayakkabı detayı sosyal medyada gündem oldu
19:15 Pazarcı esnafı ile birbirine giren İmamoğlu geri adım atmıyor: O zavallıyı dava edeceğim ama benim esas hesabım ona onu dedirtenlerle
19:04 Muhammed Yakut'a kırmızı bülten kararı
18:53 "Bu lig hukuk ve mantık dışı" diyen Şenol Güneş'in cezası belli oldu
18:42 Enes'in durumu kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokundu
18:30 Kılıçdaroğlu'ndan, "Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin" diyen Erdoğan'a çok sert yanıt
18:24 Doğum gününde gönderilen çikolataları yiyen kadın hayatını kaybetti
18:09 Üsküdar'da çarşaflı kadınları kovan işletmenin ruhsatı iptal edildi
17:49 Yoğun bakımda skandal olay! Erkek hemşirenin cinsel istismarda bulunduğu kanser hastası kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 20:34:15. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisini canlı yayına çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement