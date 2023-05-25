Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kendisini canlı yayına çağıran Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" İstanbul Buluşması programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, kendisini canlı yayına çağıran Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"ŞÖHRET OLMAK İSTİYORSUN"

Erdoğan, "Sen kalkıp da zaten akşam yalan sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok. Milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir." ifadelerini kullandı.

"BİZ YAPACAĞIMIZI KONUŞUYORUZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Seçim sonucunu beğenmeyip depremzedelere olmadık hakareti savuranların onlardan hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz. Hatay'a gitti, orada Defne'ye niye gitmedi. Yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 aldık. Biz 90 oy aldı diye defnede hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Şu anda ortakların 2 ayda hastane mi yapılırmış derken biz yapacağız dedik. Gidip bir de hastaneyi görseydin. Biz Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesini 45 günde Atatürk Havalimanı'nda yaptık. Aynı projeyi pakize öze hastanesi olarak orada da yaptık. Biz yapacağımızı konuşuyoruz.

"ONUN ÇEKTİĞİ ÇİLEYE SON VERECEĞİZ"

Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak hali kalmadı. Onun çektiği çileye de son vereceğiz. Kolay değil 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun. Kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin yaptığı video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyor. CHP'den ayrılarak aday olan birisine dün yaptıkları ortada. Kandil'deki elebaşlarının kendisine yaptığı destek çağrıları 14 Mayıs sonrası da devam etti. Erdoğan'a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten böyle bir desteği kabullenmeyiz. bize milletimizin desteği yeter."