Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını çağırdığı sürpriz toplantıda seçim startını vermiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da kurmaylarını çağırdığı sürpriz toplantının arka planıyla ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya atıldı. İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıyla birlikte seçim startını verdi. Seçim süreciyle ilgili talimatlar da AK Partili yetkililere aktarıldı.

Türk siyaseti açısından çok önemli olarak görülen 2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partilerin çalışmaları da hız kazandı. Seçim startını ilk olarak veren parti ise AK Parti oldu.

SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin bazı genel başkan yardımcıları ile bakanlarını parti genel merkezine çağırdı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan ilk toplantı ile AK Parti seçim hazırlıklarına resmen başladı.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

NTV'nin aktardığına göre, toplantıda seçim beyannamesi ve seçim manifestosunun içeriği üzerinde çalışmalar yapılırken yol haritası belirlendi.

AK Parti'nin seçime ilişkin atacağı adımlar ise, şöyle sıralandı: