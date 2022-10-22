Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Var mı sende o cesaret? - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışıma CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Var mı sende o cesaret?

22.10.2022 19:27

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü teklifine ithafen, "İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" paylaşımında bulundu.

Hükümet ve muhalefet arasındaki "Başörtüsü teklifi" tartışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

"SIKIYORSA BU İŞİ REFERANDUMA GÖTÜRELİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesi hakkında da değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır. Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Sıkıysa bu işi referanduma götürelim' sözlerine yanıt: Kanun teklifini destekle, ne referandumu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

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