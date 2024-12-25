Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik"
"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık"
"Yaşanan her hadise CHP'nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor"
"(CHP'li Belediyelere) SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Milletin hakkını konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması - Son Dakika
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