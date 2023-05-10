Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''sivil anayasa'' hakkında açıklamada bulundu: Seçimden sonra Meclis gündemine taşıyacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''sivil anayasa'' hakkında açıklamada bulundu: Seçimden sonra Meclis gündemine taşıyacağız

10.05.2023 15:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. kuruluş yıldönümü için düzenlenen törene katıldı. Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine taşıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan törende birbirinden önemli mesajlar verdi.

"SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA'YA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Sivil anayasa mesajı veren Erdoğan, " Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine taşıyacağız. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerimizi telafi etme çabası vardır. Biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi bir şey söylemiştim; biz milletin üzerinde bir güç tanımıyoruz. Bu güç bizi vesayetin cenderesinden kurtardığı gibi darbecilerin silahlarının namlularına da göğsünü siper etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sivil anayasa' mesajı: Seçimden sonra Meclis gündemine taşıyacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkik ettik. Demokrasimizin standardını yükselttik, yargının bağımsızlığı ilkesine. Esasen yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışma konusu olmaktadır. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Bu ihanet çetesini yargımızdan temizleyerek yeni bir dönem başlattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sivil anayasa' mesajı: Seçimden sonra Meclis gündemine taşıyacağız

"BU UTANCI YAŞATANLARIN HİÇBİRİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Sokak kavgalarının terör eylemlerine evrildiği yılları yaşadık. Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 80'li ve 90'lı yıllar izlendi. 28 Şubat hafızalarımızda hala canlıdır. Bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız ve günümüz yoktu. Önceki süreçlerden farklı olarak biz duruşumuzla farklı durmayı başardık. 15 Temmuz gecesi ben 'Milletimizin üstünde bir güç tanımadık' demiştim. Biz de milletimize şükranımızı, eserlerimizle, reformlarımızla gösterdik, gösteriyoruz."

YORUMLAR (3)
  • Yalçın Koçyiğit: Lütfen yeni anayasaya bundan sonraki 50 yıl içinde çocuklara Erdoğan, Tayyip, Recep isimlerinin konmasıda yasaktır maddesi eklensin.... Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Tankla gelen anayasayı kaldır halkın anayasasını yap tayp abi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Geçmişte karşı çıktığı her şeyi vaat ediyor:) Cevap Yaz 47 9 Yayından Kaldır
500

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''sivil anayasa'' hakkında açıklamada bulundu: Seçimden sonra Meclis gündemine taşıyacağız - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''sivil anayasa'' hakkında açıklamada bulundu: Seçimden sonra Meclis gündemine taşıyacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement