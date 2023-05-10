Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''sivil anayasa'' hakkında açıklamada bulundu: Seçimden sonra Meclis gündemine taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan törende birbirinden önemli mesajlar verdi.

"SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA'YA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Sivil anayasa mesajı veren Erdoğan, " Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine taşıyacağız. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerimizi telafi etme çabası vardır. Biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık. 15 Temmuz gecesi bir şey söylemiştim; biz milletin üzerinde bir güç tanımıyoruz. Bu güç bizi vesayetin cenderesinden kurtardığı gibi darbecilerin silahlarının namlularına da göğsünü siper etti." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkik ettik. Demokrasimizin standardını yükselttik, yargının bağımsızlığı ilkesine. Esasen yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışma konusu olmaktadır. Bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi çok üzmüştür. Bu ihanet çetesini yargımızdan temizleyerek yeni bir dönem başlattık.

"BU UTANCI YAŞATANLARIN HİÇBİRİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

İlk gençlik yıllarımızı muhtıra tartışmalarıyla geçirdik. Sokak kavgalarının terör eylemlerine evrildiği yılları yaşadık. Siyasetin yeniden toparlanmaya çalıştığı 80'li ve 90'lı yıllar izlendi. 28 Şubat hafızalarımızda hala canlıdır. Bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız ve günümüz yoktu. Önceki süreçlerden farklı olarak biz duruşumuzla farklı durmayı başardık. 15 Temmuz gecesi ben 'Milletimizin üstünde bir güç tanımadık' demiştim. Biz de milletimize şükranımızı, eserlerimizle, reformlarımızla gösterdik, gösteriyoruz."