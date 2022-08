Erdoğan: Slovenya ile ikili ticaret hacmimiz geçen sene 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile yaptığı ortak basın toplantısında, "11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Yapılan heyetler arası ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenyalı mevkidaşına ziyaretleri için teşekkür ederek, "Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Pahor'u ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanıyla son olarak geçtiğimiz Mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmiş ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sayın Pahor, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesinde Türkiye'yi ziyaret eden ilk AB üyesi ülke olmuştur. Dayanışmasını göstererek stratejik ortaklığımızın gereğini yapmıştır. Kendilerine samimi dostlukları ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

'STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI, ÇARPAN ETKİSİ YAPTI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılını kutladıklarını ifade ederek, "Sayın Pahor dün 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulundu. Değerli görüşlerini ve tecrübelerini büyükelçiler ile paylaşmış oldu. Malum bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılını kutluyoruz. Bugünkü görüşmede ikili ilişkilerimiz ayrıntılı şekilde ele aldık. İşbirliğimizin ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda gelişmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye-Slovenya Karma Ekonomi Komisyonu'nun 9'uncu toplantısı bu bakımdan çok çok faydalı olacaktır. İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayii alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim" şeklinde konuştu. 'ŞİRKETLERİMİZİN YATIRIMLARINI ARTIRMASINI TEŞVİK EDİYORUZ'Erdoğan, Slovenya'daki altyapı çalışmalarında Türk müteahhit firmalarının yer almasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasında şunları söyledi: "Slovenya'daki en önemli altyapı projelerinden Karavanke Tüneli ve Koper- Divaca Demiryolu inşaatında Türk müteahhit firmalarının yer almasını memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını arttırmasını teşvik ediyoruz. Sayın Pahor'un bugün iş dünyasının temsilcileri ile gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısı da ziyadesiyle verimli olmuştur. Değerli dostumla, Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve iş birliği, bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum. Sayın Pahor, görev süreci boyunca Cumhurbaşkanı olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan samimi bir tutum sergiledi. Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'nin 2020 yılında faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun camiyi ve kültür merkezini ziyaret etmesi, Müslümanların dini bayramlarında tebrik mesajı paylaşması ve anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur. Sayın Pahor'un Aralık ayında görevini devretmesinin ardından mümtaz bir devlet adamı olarak hem ülkesine hem uluslararası siyasete katkı vereceğinden eminim."PAHOR: EKONOMİK VE SİYASİ İŞ BİRLİĞİMİZ GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR OLACAĞIZSlovenya Cumhurbaşkanı Pahor, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür ederek, "Bu resmi ziyarette, bu güzel ülkenizde çok güzel ağırlandık. Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim. Bu 18'inci görüşmemiz. 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmamızı imzaladık. Bu noktada başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin bir milyar dolara arttırılmasını hedefliyorduk bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaşmış durumda, hedeflerimizin de üstüne çıktı. Bugün Ekonomi Bakanı'nın da huzurunda Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti adına da söyleyebilirim ki, İş Komisyonu Konferansı için çalışmaya devam ediyor olacağız. Aynı zamanda ekonomik ve siyasi iş birliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam ediyor olacağız" dedi.Konuk Cumhurbaşkanı Pahor, Türk şirketlerin Slovenya'da yapmış olduğu projelere değinerek, "Ekonomik iş birliğimizle ilgili konuştuk. Slovenya'da Türk şirketlerin yapmış olduğu müteahhitlik projeleri her zaman zamanında, vakitlice daha önce üzerinde hem fikir olunmuş fiyatlar kapsamında gerçekleşmiştir. En yüksek standartlarda yapılmakta ve tamamlanmaktadır. Gerçekten sizin şirketleriniz için AB genelinde referans oluyor olacağız. Çünkü bunu gerçekten hak ettiğinizi düşünüyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkilerimizde çözemediğimiz herhangi bir sorun olmamıştır hem siyasi hem ekonomik hem de diğer alanlarda örnek teşkil edebilecek bir ilişkimiz olmuştur. Tabi ki görüş farklılıklarımız bazı alanlarda olmaktadır. Bu da dostlar arasında anlaşılabilir bir durumdur. Ancak samimi bir diyalogla tüm görüş farklılıklarını aşabilmeyi veya bunlarla birlikte yaşamayı öğrenebilmeye çalışıyoruz. Çünkü dostluk bunu gerektirir, sadece stratejik ortaklık değil gerçek dostluk bunu gerektirir. Ben de muktedir olduğum sürece bunu devam ettirmeye çalışıyor olacağım. Slovenya halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye ile olan ilişkilerimizi ve iş birliğimizi çok olumlu değerlendiriyor" ifadelerini kaydetti.'SLOVENYA, TÜRKİYE'NİN ARABULUCUK ÇABALARINI TAKDİR ETMEKTEDİR'Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda göstermiş olduğu arabuluculuk faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirterek, "Ukrayna Savaşı, Batı Balkanlar'daki sorunları ele alma şansımız oldu. Türk ve küresel kamuoyuna şunu söyleyebilirim ki Slovenya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin, Ukrayna ve Rusya arasında göstermiş olduğu arabuluculuk çabalarını gerçekten takdir etmektedir. Dünkü diplomatlar konferansında da vurguladığım üzere bu noktada bir zorlama yerine masum kişilerin acı çekmemesi için arabuluculuk söz konusu ve adil, barışçıl bir diyaloğun başlaması söz konusu. 19'uncu kez bir araya gelme konusunda bir karar verdik ve Eylül sonunda BM Genel Kurulu'nun oturumlarında bir araya gelmeye karar verdi. Bu arada Sırbistan, Kosova, Bosna ve Hırvatistan ziyaretleri söz konusu 12 Eylül'de. Cumhurbaşkanının Batı Balkanlar'a gerçekten ilgi gösterdiğini biliyorum, bu noktada kendisine teşekkür ediyorum. Hem bölgedeki fırsatları görüyoruz hem de zorlukları görebiliyoruz. Tabi ki beklenenden daha uzun sürerse bu savaş, buradaki tansiyon Batı Balkanlar'a da inebilir. Bölgedeki tüm liderlere şunu söylemek isterim, bu bölge barışı, güvenliği, refahı hakkediyor" şeklinde konuştu. 'TÜRKİYE'NİN DOSTLARIMIZDAN OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUM'Pahor, açıklamasında Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yılını da kutlayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Slovenya küçük bir ülke ve 30'uncu yıl dönümüzü kutluyor olacağız bağımsızlığımızın. Türkiye de önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü kutluyor olacak ve evvelinden ben bu yıl dönümünüzü kutlamak isterim. Biz kısa geçmişimizde pek çok dost edindik, Türkiye bu dostlarımızdan bir tanesi. Çok fazla düşmanımız yok ama çok dostumuz oldu. Türkiye'nin önemli dostlarımızdan olmasından memnuniyet duyuyorum. Bizlerden farklılıkları olan ülkelerle iş birliği yapabilmemiz önemli. Türkiye ve Slovenya'nın farklılıkları da var ama yine de pek çok anlamda farklılık sahibi olduğumuz bir ülkeyle de bu dostluğu kurabilmiş olmamamız, dostluk ve müttefiklik anlamında örnek teşkil eden bir durum. Umuyorum ki bu girişimlerimiz başarıyla devam edecektir. Son olarak Saygıdeğer Cumhurbaşkanı sizlere bir kez daha çözüm arayışınız için, Finlandiya ve İsveç'in girişimlerine olanak sağladığınız, önünü açtığınız için teşekkürlerimi iletmek isterim NATO üyelikleri anlamında. Bizler müttefikiz, Slovenya ve Türkiye NATO'da müttefik ve ortak ülkeler. Burada NATO'nun Ukrayna Savaşı sırasında ne kadar öneli olduğu bir kez daha kanıtlanmış durumda. Gerçekten dünyanın güvenliğine katkıda bulunan bir kuruluş olduğunu gördük."