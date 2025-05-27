Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz. Açık söylüyorum, biz CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne dönüşmesinden hiç memnun değiliz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son grup toplantılarında kamuoyunda belediyelerle ilgili ayyuka çıkan sıkıntıları ve çözüm önerilerini paylaştıklarını, milletten ve farklı siyasi partilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Dile getirdikleri hususların, partililerin aşina ve bizar olduğu konular olduğunu belirten Erdoğan, "Kaynak yetersizlikleri, vesayet sorunları, gelir bölüşümü ve koordinasyon eksikliğinden neşet eden problemlerle, mali, idari ve operasyonel güçlükler, belediyelerimizin hizmet standardını günden güne aşağı çekiyor." dedi.

İmar planlamalarında şeffaflığın yeterince sağlanamaması sebebiyle, belediye ile vatandaş arasında ciddi bir güven bunalımı oluştuğuna dikkati çeken Erdoğan, görev ve yetki karmaşasının aşılamamasının, yerel yönetimlerin asli vazifelerini yerine getirmelerine ket vurduğunu belirtti.

"Personel konusunda yaşanan sıkıntıları en iyi sizler biliyorsunuz." diyen Erdoğan, belediyelerin borç yönetimi meselesinin üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir başka sorun alanı olduğunu ifade etti.

"Siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz"

İstisnalar haricinde belediyelerin çoğunun, özellikle de muhalefet belediyelerinin borç içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarını gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu borçları, 'Bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız' diyen muhalefet belediyelerinin, konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını yine hepimiz gördük. Ciddi miktarda yan geliri olan belediyeler bile Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarını ödemekten kaçınmaktadır. Birçok belediyede tali harcamalar asli ihtiyaçların önüne geçmiştir. Deprem tehdidiyle yüzleşen bir belediyenin reklam bütçesi, depreme hazırlık için ayırdığı tutarı aşıyorsa burada ciddi sorun var demektir. Bakın, bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Belediye başkanlığı yaptım. Nerede? İstanbul'da. ve açık, net söylüyorum, personel giderleri, bütçenin yüzde 30'unu aşamaz, aşmamalıdır. Ama bunlarda böyle bir hesap var mı? Yok. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız da yapsa tavrımız yine değişmez. Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir ve olamaz. Daha burada saymaya kalkılsa saatler sürecek nice başlıkta sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Bu sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Sadece AK Parti belediyelerini değil, 86 milyonun tamamını ilgilendiren bu konuyu siyaset üstü bir yaklaşımla ele almak istiyoruz."

Gerek yeni anayasa gerekse belediyelere dair ıslah çalışmalarında muhalefete yaptıkları çağrının arkasında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bizim tek bir gayemiz vardır. O da milletin sorunlarına çözüm bulmaktır. Muhalefetin de en azından deprem gibi, anayasa gibi, Terörsüz Türkiye girişimi gibi konularda uzlaşıya açık olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız"

Erdoğan, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin üzerinden yarın itibarıyla 2 sene geçmiş olacağını hatırlatarak, "Bu 2 yıllık süreçte yaşananlara bakıldığında başka ülkelerin, başka toplumların 10 yılda, hatta 20 yılda yaşadıklarından kat be kat daha fazla olayla, hadiseyle, gerilim ve krizle muhatap olduğumuzu görüyoruz. Allah'a hamdolsun tüm bu sancılı süreçlerden hiçbir vatandaşımızın kılına zarar gelmeden, ülkemizi sahil-i selamete çıkarmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlikte, dış politikada, enerjide, ekonomide, enflasyonla mücadelede, sağlıkta, turizmde, eğitimde ve daha birçok alanda yeni kazanımlar elde ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte geçtiğimiz günlerde enerjide bir müjdemizi daha milletimizle paylaştık. 7'nci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 49 gün süren çalışmalarımız neticesinde 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptık. 30 milyar doları bulan bu keşifle enerji bağımsızlığımıza doğru yeni bir adım daha atmış olduk. Her başarı gibi bunu da küçümseyenler, akıllarınca dalga geçenler, yine doğal gaz bulmuşlar diyen zavallılar çıksa da biz onları kale almıyoruz. Bizim başardıklarımızı onların havsalası zaten almaz. Bizim yaptıklarımıza onların hayalleri dahi yetişemez.

Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayanlara bugün bir haberim daha var. Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi'yi inşallah Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız. Platform 2026 yılında Sakarya gaz sahasında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Karadan 161 kilometre uzaklıkta, adeta bir fabrika gibi çalışarak doğal gaz işleyecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına, yani 20 milyon metreküpe çıkartacak. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Bundan sonra da millete yeni müjdeler vermeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle en büyük müjdeyi Terörsüz Türkiye hedefimizi tüm unsurlarıyla hayata geçirdiğimizde vereceğiz." dedi.

"Ülkesini ona buna şikayet etmesini ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum"

"Sadece burada konuştuklarımız bile bizimle ana muhalefet arasındaki dev vizyon farkını ortaya koymak için ziyadesiyle kafidir." diyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi şeklen mevcuttur ancak ruhen ve fiilen münhaldir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan ve bölgeden haberi var ne de Türkiye'yi tanıyor. Biz onun yanlışlarını, gaflarını düzeltmekten usandık. Ancak o bunlara her gün bir yenisini daha eklemekten bıkmadı. Hadi bunları acemiliğine veriyor, hoş görüyoruz ama aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarmasını açıkçası izah edemiyoruz. Halbuki o dost bildiklerimiz, 'Nedir bu işin aslı?' diye şahsıma soruyor. Ben de kendilerine anlatıyorum. O da şok oluyor. Fakat daha sonra toplantıda bakıyorum ki o da önüne bir ufak tablo koymuş. Onunla birilerine cevap veriyor. Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz. Açık söylüyorum, biz CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz Sayın Özel'in bir an önce titreyip kendine gelmesidir. Sayın Özel kendisini ne kadar hızlı toparlar, sorumluluklarının farkına ne kadar erken varırsa ülkemiz ve milletimiz için daha hayırlı olacaktır."

Kurban Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden her bayramda olduğu gibi bu kurbanda da mutlaka garip gurebanın, fakir fukaranın derdiyle dertlenmenizi istiyorum. Bu bayramda kimseyi boynu bükük, mahzun bırakmayacaksınız." diye konuştu.

(Bitti)