Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun temennisinde bulundu.

22.07.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sosyal Medya, Çanakkale, Ezine, AFAD, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
15:07 Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak Yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava hakim olacak
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 19:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement