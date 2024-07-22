Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama - Son Dakika
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