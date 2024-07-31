Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına ve mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğramasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Filistin'in yiğit evladı, hayatını işgal altında olan ülkesinin kurtuluşuna adamış Hamas siyasi lideri İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı alçak bir suikast sonucu şehit edildiğini belirten Yılmaz, "Şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına ve mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diliyorum. Hamas siyasi liderinin İran'da şehit edilmesi ve Beyrut'a düzenlenen saldırı Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız. Tüm insanlığı İsrail'in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA