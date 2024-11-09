Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "KKTC'yi en kısa zamanda tam üye olarak TDT'de yerini almasını temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. KKTC'yi inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz TDT'de yerini almasını temenni ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çankaya'da bulunan resmi konutta bir araya geldi. İkili görüşme öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi.

"KKTC'yi en kısa zamanda tam üye olarak TDT'de yerini almasını temenni ediyoruz"

Eylül ayında KKTC'yi ziyaret ettiğini ve bu vesileyle Cumhurbaşkanı Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Karşılıklı ziyaretlerimiz ülkelerimiz arasındaki yoğun iş birliğinin ve yakın eşgüdümünün bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. KKTC'yi inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz TDT'de yerini almasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme yönelik öngörülerimiz ve önceliklerimiz hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek Zirvesi'nde ifade ettiği "Türk dünyası Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını sahiplendikçe, birlik ve beraberliğimiz de kuvvetlenecektir" cümlesine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız, hukuksuz tecrite rağmen kardeşlerimizin refahını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele alacağız. Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme yönelik öngörülerimiz ve önceliklerimiz hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"KKTC"nin gelişip güçlenmesi, sağlam ve dinamik bir ekonomiye sahip olması için farklı ortak projeleri hayata geçiriyoruz"

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın iki ülke işbirliğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi, öncelikli bir hedeftir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi, sağlam ve dinamik bir ekonomiye sahip olması için farklı ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Nitelikli kamu hizmetleri, altyapı, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim ile refahı artırarak Kuzey Kıbrıs'ta kalkınmayı desteklemeye gayret ediyoruz. Güçlü, ayakları yere sağlam basan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etme konusunda Cumhurbaşkanı Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'yle istişare ve tam bir uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çabamız Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali ve refahı içindir" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs'ta çözüm, ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilir"

Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, Kıbrıs meselesinin 'adil, kalıcı ve sürdürülebilir' bir çözüme kavuşturulmasının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Yılmaz, "Kıbrıs'ta çözüm, ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilir ve ancak böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır. Tükenmiş ve iki tarafın rızasını yansıtmayan, federal çözüm hedefleyen BM parametrelerinde çözüm aramak beyhudedir. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır. Bunun asgari tezahürü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle doğrudan uçuşlar, doğrudan ticaret ve doğrudan temasların önünün açılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın BM 79. Genel Kurulu'nda bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır. Kıbrıs Adası'nda çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır. Biz, Anavatan ve Garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesi için el ele çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada "KKTC'nin bu hafta 41. doğum gününü kutlayacaktır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenlerle bütün dünyaya çok önemli mesajlar verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın o konuşmasında KKTC Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeğidir" ifadesi beni çok mutlu etmişti. Bişkek'te de yapılan toplantıda yine Cumhurbaşkanı KKTC ile ilgili güçlü sözleri yine beni çok mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılma yolunda hem diplomatik hem ekonomik hem siyasi ilişkileri arttırılması gerektiğini, bütün bunları Türk dünyasında da paylaştık ve dolayısıyla aşama aşama görünürlüğümüz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta iki devletten bir tanesi olduğunu çünkü Kıbrıs'ta iki devlet vardır, iki halk vardır. Gerçeklere bakıldığında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türklerin bağımsızlığının, hürriyetinin ifadesidir. Dolayısıyla artık bunun geri dönüşü olmayacağını dünya kamuoyu da yavaş yavaş anlamaya başlamıştır. Bütün bu güçlü mesajlar bu algının yerleşmesi bakımından önemlidir ve bunu sizlerin de desteğiyle güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal yapısının geleceğe umutla bakması için ekonomik dönüşümlerin önemli olduğuna vurgu yapan Tatar, "Gerek her vesileyle yaptığınız katkılar ve verdiğiniz mesajlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek turizm sektörü, gerek eğitim sektörü, gerek şu anda devam etmekte olan sulama projeleriyle Anadolu'ya gelen suyun bütün tarım arazilerine dağıtımı, hizmetler sektörü ve buna benzer teknolojilerin gelişmesiyle yeni sanayi bölgeleriyle inşallah önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısının daha verimli bir hale gelmesi, rekabet noktasında alacağı tedbirlerde yapacağı çalışmalarda daha fazla rekabet edilmesi ve bu önemli sektörlerde uzun vadeli gelişmeler en büyük temennim ve dileğimdir" açıklamasında bulundu.

Adada çeşitli sıkıntıların yaşandığını dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Gerek siyasi, gerek demografik yapının getirdiği bir takım tartışmalar ancak bunların da soğuk kanlılıkla geride kalması ve halkımızın beklediği hizmetlere verilmesi için çalışmanın hızlandırılması en büyük temennim ve dileğimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vesileyle bize yapmakta olduğumuz gerek ekonomik gerek diğer her türlü önümüzün açılması için alınan kararlarla sizlerin cesareti bizlere hep motivasyon kaynağı olmuştur" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından ikilinin görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti.