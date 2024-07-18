Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şehit Dönertaş için Başsağlığı Diledi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sonrasında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."