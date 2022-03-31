Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Mayıs 2022'den itibaren Türkiye ve Romanya arasında transit taşımaların serbestleştirilmesi ve 3. ülke geçiş belgesi kotasının taşımacıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artırılacağını bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Hilton-Bomonti Hotel'de düzenlenen Türkiye-Romanya İş Forumu'nda konuşan Oktay, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Türkiye ve Romanya'nın iki stratejik ortak ve müttefik olduğunu belirten Oktay, iki ülkenin bölgede kalıcı barış ve istikrarın temininde önemli rol oynadığını söyledi.

Oktay, ülkeler arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin, geleneksel dayanışma anlayışına örnek teşkil ettiğini ifade ederek, "Dayanışma içindeki iki iyi komşu olarak, Balkanlar ve Karadeniz bölgesi arasında uzanan geniş coğrafyada istikrarlı güvenlik politikalarının kilit ülkeleri konumundayız." dedi.

Polonya ile teşkil edilen üçlü mekanizmalar dahil, NATO kapsamında transatlantik güvenliğine sağlanan ortak katkıların, Türkiye ve Romanya'yı barış ve istikrarın dayanağı yaptığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Yakın etkileşimimiz, bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesinde de önem arz etmektedir. İş birliğimiz, 2011 yılında Stratejik Ortaklık Bildirisi'yle çok boyutlu bir nitelik kazanarak, kapsamlı bir iş birliği modeline dönüşmüştür. 2020 yılında salgın koşullarına rağmen ulaşılan 6,7 milyar dolarlık ikili ticaret hacmimiz, 2021 yılında rekor kırarak 8,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk şirketleri müteahhitlik sektöründe 6,4 milyar dolar değerinde toplam 189 proje üstlenmişlerdir. 10 yıl aradan sonra gerçekleştireceğimiz 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı ile ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere yükseltmeye kararlıyız.

5 bini aktif faaliyet gösteren 16 bini aşkın Türk şirketinin, ticaret hacmi hedefi başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğine inanıyorum. Bugün Türkiye-Romanya ilişkilerinde, ikili ticaret hacmi dahil hedeflerimizi yenileme, yeni iş birlikleri oluşturma ve iş dünyamızın önündeki engelleri kaldırma günüdür. Romanya Ulaştırma ve Altyapı'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Grindeanu ve heyetinin de bizimle aynı görüşleri paylaştığını biliyor, dönüm noktası niteliğindeki bu toplantıyı iş dünyamızın, sizlerin de en iyi şekilde değerlendirmesini diliyorum."

"Türkiye ekonomisi, 2021 yılında yüzde 11 büyüme kaydetti"

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar ulaştırmadan sanayiye, inovasyondan güvenliğe Türkiye'nin refahını artıracak her alanda büyük yatırımlar yapıldığını hatırlattı.

Yapılan yatırımların karşılığının, Kovid-19 salgını gibi zorlu bir zaman diliminde alındığının altını çizen Oktay, salgın süresince Türkiye'yi geliştirme ve büyütme hedefinden asla kopmadıklarını dile getirdi.

Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüme kaydetmiştir. 2021 yılında ihracat yüzde 32,8 oranında artarak, 225,3 milyar dolar ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır. Ticaret ortaklarımızdan gelen yüksek talep ve ihracatçılarımızın küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkları avantaja çevirmesi, 2021 yılında ihracatımızı destekleyen ana faktörler olmuştur. Büyümenin kalitesini artırmak amacıyla yakın zamanda ekonomi politikalarında önemli değişikliklere gittik. Bunu yaparken ülkemizin sahip olduğu fiziki ve beşeri sermayeyi, güçlü üretim altyapısını ve lojistik avantajları dikkate aldık. Döviz kurunun reel sektörümüz için bir risk unsuru olmaktan çıkması ve yatırım kararlarında uzun görüş mesafesi sunabilmek için 'Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesapları' ürününü içeren, geniş kapsamlı bir tedbir paketi açıkladık.

Böylece döviz kurunda istikrar sağlanmış, vatandaşlarımızın ve tüzel kişilerin kur ataklarına karşı tedirginlikleri giderilmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve PMI gibi öncü göstergeler, ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret etmektedir. Sadece son üç ayda ülkemize yurt dışından 3,6 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşmiştir. Yüksek teknoloji sektörleri öncelikli olmak üzere çekeceğimiz uluslararası yatırımlarla ülkemizi bir yatırım, üretim ve teknoloji üssü haline getirmeyi sürdüreceğiz. Yatırım ortamının daha da iyileşeceği, öngörülebilirliğin daha da artırılacağı, yatırımcıların beklentilerini daha yüksek düzeyde karşılanacağı bir ortamın tesisi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti kaldırıldı

Oktay, ticaret başta olmak üzere, Romanya-Türkiye ilişkilerini potansiyeline uygun seviyeye taşıyacaklarını belirtti.

Gümrük işlemlerinin ve transit geçişlerin kolaylaştırılması, yatırım süreçlerinin hızlandırılması, Romen bankalarının Türk bankalarına bir yıldan fazla kontrgaranti vermesinin sağlanması gibi herkesi ilgilendiren kritik hususların bizzat takipçisi olunacağını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren transit taşımaların serbestleştirilmesi ve 3. ülke geçiş belgesi kotasının taşımacılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artırılması konularında mutabık kaldık, hayırlı uğurlu olsun. Bu gelişme ülkelerimiz üzerinden transit taşımalara büyük kolaylık sağlayacak ve Türk taşımacıları Romanya üzerinden Avrupa'ya, Romen taşımacıları da Türkiye üzerinden Asya'ya daha kolay erişebilecektir. Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgede özellikle enerji ve gıda arzı belirsizliğinin arttığı bir dönemde aramıza ticaret ve yatırım bariyerleri koyamayız. Türkiye olarak Karadeniz'in bir barış gölü olarak anılmaya devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız. Gayretlerimiz, bu insani trajedinin daha fazla acıya sebep olmadan önüne geçmek ve ticaret güvenliği başta olmak üzere bölgede istikrar içindir. Bölgemizde yaşanan bu krizi de Romanya gibi dost ülkelerle iş birliği içinde aşacak, yatırımcıya güvenli liman olmaya devam edeceğiz. Türkiye-Romanya bölgede istikrarın tapusu iki iyi komşu diyorsak, lojistiği en hızlı hale getirecek, ticareti hareketlendireceğiz."

İş insanlarının lojistik duvarlarına takılmaması ve bürokratik engellerin iş insanlarının arasına girmemesi gerektiğinin altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"Komşuluk ilişkilerimize, 14'üncü yüzyıla kadar giden bağlarımıza yakışan, ikili iş birliklerini güçlendirmiş, çok taraflı iş birliklere lokomotif olan Türkiye-Romanya kardeşliğidir. Bu istikamet doğrultusunda, siz kıymetli iş insanlarına mevcut potansiyele hayat vermek için tarihi bir görev düşmektedir. Bu salonda pek çok büyük projeyi hayata geçirmiş, müteahhitlik, tekstil, ulaştırma ve altyapı gibi farklı alanlarda hayati işbirliklerine imza atmış iş insanlarımız var.

Değişen ticari dengeleri iyi okuyup bu yılın Türkiye-Romanya ticari ilişkilerinde altın yıl olarak anılmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle enerji başta olmak üzere tarım, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve ilaç, sağlık turizmi ve bilişim alanları iş birliği potansiyeli açısından iş insanlarımıza fırsatlar sunmaktadır. Karşılaştığınız altyapı ve süreç engellerinde tüm desteğimizin sizlerle olduğunu bilmenizi isterim. Sizlere duyduğumuz güvene dayanarak, 2025 yılı Türkiye-Romanya ticaret hacmi hedefini 15 milyar dolar olarak güncelliyoruz. Tüm hedeflerimiz, ötesine geçmek içindir. Yeni hedefimiz ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olsun. Bir sonraki iş forumunda tarımdan savunma sanayine, enerjiden teknoloji iş birliklerine, yeni alanlarda, yeni başarı hikayelerine tanıklık edeceğimize inanıyorum. Her birinize güvenimiz, desteğimiz tamdır. İş Forumu kapsamında 'İşbirliği Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalayan Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Bükreş Ticaret Odası'nı tebrik ediyorum."