Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "AK Partinin rotasını millet çizmiştir, çizmeye devam etmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Partinin rotasını millet çizmiştir. Çizmeye devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı buluşmaları ve birtakım programlara katılmak üzere Konya'ya geldi. İlk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına katılan Cevdet Yılmaz, "AK Parti yaşayan dinamizmi ve hareketliliğini araziye yansıtan bir siyasi parti olarak milletimizin beklentilerine en hızlı şekilde cevap veren, sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturan bir anlayışla yoluna devam etmektedir. Gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle, mahalle teşkilatlarıyla yani partimizin 360 derece her kademesiyle sahadayız. Biz AK Parti olarak her zaman şuna inandık: Bizi bugünlere getiren milletimizdir. AK Parti'nin rotasını millet çizmiştir, çizmeye devam etmektedir. Dolayısıyla seçimden seçime sahada olan bir parti değiliz. Her zaman milletimizle birlikteyiz. Bir taraftan milletimize kendimizi anlatmak, yaptıklarımızı anlatmak için diğer taraftan milletimizin bizden taleplerini, beklentilerini sahada görmek için bu çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Selçuklu'nun başkentliğini yapmış, irfanın ve hikmetin merkezi olmuş bu şehir asırlardır gönül coğrafyamızın kalbinde yer almıştır. Bu kadim şehir üreten insanıyla, ufkunu geniş tutan gençliğiyle, köklü değerleri geleceğe taşıyan kanaat önderleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç veren bir lokomotif şehrimizdir. Konya'nın her ilçesi, her mahallesi, her sokağı tarihten sayfalar ve istikbale dönük müjdeler taşır. Bu güçlü miras bugün ekonomide ve ticarette elde edilen başarılarla daha da pekişmektedir. AK Parti Konya İl Başkanlığımız tüm mensuplarıyla sahadaki varlığını güçlendirerek milletimizle kurduğu bağları kökleştirmektedir" dedi.

"Güçlü bir irade ve kararlılıkla ülkemizi hedeflerine doğru ilerletiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin emanet ettiği her günü Türkiye'yi büyütmek ve geleceğe taşımak için değerlendirdiklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede kapsamlı bir kalkınma hamlesini yürütüyoruz. Otoyollar, havalimanları, hastaneler ve konut projeleri bu kalkınma yolculuğumuzun simge eserleri olarak vatanımızın dört bir yanında yükseliyor. Türkiye, özellikle savunma, dış politika başta olmak üzere pek çok alanda son 100 yılın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm kurumları tam bir uyum içerisinde milletimize hizmet görevini en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde. Güçlü bir irade ve kararlılıkla ülkemizi hedeflerine doğru ilerletiyoruz" diye konuştu.

"Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir"

Yılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: "Emperyal birtakım güçlerin Ortadoğu'da, bölgemizde neler yapmaya çalıştığını artık herkes çok daha açık bir şekilde görüyor. Gazze, Filistin başta olmak üzere yaşananları hep birlikte görüyoruz. Suriye'den Irak'a, Kafkaslardan Kuzey Afrika'ya, birçok bölgede istikrarsızlık oluşturmaya çalışanları, bizleri bölüp parçalamaya çalışanları hep birlikte görüyoruz. Bu tuzaklara düşmememiz ve bu yapılan tuzakları, oynanan oyunları boşa çıkarmamız için birlik ve beraberliğimizi çok daha yüksek bir düzeye çıkarmamız, iç cephemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu bu anlamda hayati bir önem taşıyor. Sadece Türkiye'nin, milletimizin huzuru için değil, tüm bölgemizin huzuru için çok çok kıymetli bir inisiyatif. Bu vizyon Türkiye Yüzyılı vizyonu, terörden alındırılmış bir Türkiye vizyonu, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu sadece Cumhur İttifakı'nın değil milletimizin ortak hedefidir. 86 milyon vatandaşımızın ortak özlemi, beklentisi ve hayalidir. Bugün bu büyük idealin adım adım gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle yürüdüğümüz bu istikamet bizleri demokrasisiyle, ekonomisiyle çok daha güçlü bir Türkiye'ye taşıyacak. Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir."

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve basın mensupları katıldı. - KONYA