Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "İnşallah terörsüz Türkiye hedefine de ülkemiz ulaşacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye, birliğini, beraberliğini pekiştirdikçe, gücünü arttırdıkça, inanıyorum ki dünyadaki tüm mazlumlara da daha fazla sahip çıkacaktır, onlara da güç verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazı sonrası Beştepe Millet Camisi'nde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, dünyada ve Türkiye'de yaşayan tüm Müslümanların bayramını kutladı. Yılmaz, Bayramın birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe katkı sunmasını diledi.

Türkiye huzur içinde bu bayramı karşılarken kalplerinin buruk olduğunu belirten Yılmaz, " Gazze'de özellikle yaşanan insanlık dışı hadiseler, oradaki kardeşlerimizin karşı karşıya olduğu insanlık dışı şartlar ve bu şartlarda bayramı karşılıyor olmaları hepimizi derinden üzüyor. Onlar için dua ediyoruz. Buradan tüm gönlümüzle selamlarımızı, dualarımızı iletiyoruz. Bayramın Gazze'nin de kurtuluşuna, barışa, huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Filistin davasının yanında olduk. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bütün imkanlarımızla bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Filistin kurtuluncaya kadar, oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşuncaya kadar bu çabamızı, bu gayretimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Suriye ilk defa bir diktatörlükten sonra farklı bir bayrama uyandığına dikkat çeken Yılmaz, "Oradaki kardeşlerimizin de bütün Suriyelilerin de bayramını tebrik ediyoruz. Bir an önce Suriye'nin istikrarının güçlenmesini, Suriye'nin yeniden imar edilmesini ve orada yaşayan insanların bir daha geçmişteki o zulümlerle, sıkıntılarla karşılaşmamasını temenni ediyoruz. Aynı bayramların Filistinler için de gelecekte görülmesini tabii ki niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram gününde öncelikle şehitlere rahmet dileyen Yılmaz, "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize bir kez daha minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Bayramlar büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızı sevindirdiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, komşularla, tüm toplumla bağlarımızı tazelediğimiz güzel zamanlar. Bu güzel zamanları herkesin en huzurlu bir şekilde geçirmesini diliyorum" dedi.

"Bu ülkenin vatandaşlarıyız ve tarihimiz bir olduğu gibi, geçmişimiz bir olduğu gibi, geleceğimiz de bir, kaderimiz de bir"

"Ülkemizi karıştırmaya çalışan, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağımızı, hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, hangi etnik kimlikten, mezhepten olursak olalım" diyen Yılmaz, "Şunu unutmamamız lazım. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve tarihimiz bir olduğu gibi, geçmişimiz bir olduğu gibi, geleceğimiz de bir, kaderimiz de bir" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın zorlu bir döneminden geçtiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bir taraftan savaşlar, bir taraftan ekonomik şartlar. Bütün bu şartlar içinde milli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi çok daha güçlendirmemiz, pekiştirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede özellikle Terörsüz Türkiye hedefinin çok değerli olduğunu, çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Terörün olmadığı, demokrasinin, kalkınmanın çok daha güçlü bir şekilde devam ettiği bir Türkiye, hepimizin geleceği adına, çocuklarımızın geleceği adına son derece kıymetli. İnşallah terörsüz Türkiye hedefine de ülkemiz ulaşacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şehirlerimizi geleceğe çok daha güçlü, çok daha dayanıklı bir şekilde, afetlere dayanıklı bir şekilde hazırlıyoruz"

2023'te bir deprem yaşandığını anımsatan Yılmaz, "Ülkemizin en büyük afetini yaşadık. Yaralarını sarıyoruz. Buradan deprem bölgesindeki tüm kardeşlerimizin de bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Cenab-ı Allah bir daha öyle afetler göstermesin diyorum. Türkiye olarak diğer birçok ülkenin yapamayacağı bir hızla bir kapsam içinde deprem bölgemizi yeniden ihya ediyoruz, imar ediyoruz. ve inşallah bu yılın sonuna geldiğimizde büyük oranda bu inşa, imar çalışmaları bitmiş olacak. Gelecek yıl inanıyorum ki çok daha normal bir seyre gelmiş olacağız. Şehirlerimizi geleceğe çok daha güçlü, çok daha dayanıklı bir şekilde, afetlere dayanıklı bir şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

Yılmaz, sürücülerin yollarda trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Bu tatil zamanı çalışanlar da var tabii. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu temel bir takım hizmetlerin devam etmesi gerekiyor.

Güvenlik gibi, sağlık gibi, itfaiye gibi birçok hizmetler devam ediyor. O arkadaşlarımız tatil yapamıyorlar. Sınırlarda bizi bekleyen askerlerimiz, bütün bu kamu görevlerine bayram zamanı dahi çalışan, bizlerin huzuru için, sağlığı için, emniyeti için gayret eden, polisimize, jandarmamıza, korucularımıza, askerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, itfaiyecilerimize, velhasıl bütün bu temel hizmetleri yürüten herkese de buradan selam ediyorum. Bayramlarını özellikle tebrik ediyorum. ve bize sundukları bu güzel, huzurlu ortam için onlara da teşekkür ediyorum. Millet olarak yolumuza devam edeceğiz."

Her bayramda tazelenerek, geçmişin değerlerini hiçbir zaman unutmadan, geçmişin değerlerini gelecek nesillere en güzel şekilde aktararak, ama bir taraftan da içinde bulunduğumuz dünyanın şartlarını da çok iyi kavrayarak, güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "Türkiye, birliğini, beraberliğini pekiştirdikçe, gücünü arttırdıkça, inanıyorum ki dünyadaki tüm mazlumlara da daha fazla sahip çıkacaktır, onlara da güç verecektir. Az önce söyledim, dünyanın zorlu bir dönemindeyiz. Maalesef kuralların, hukukun, dünyada çok işlemediği, insan haklarının çiğnendiği bir ortamdan geçiyoruz. Güç mücadelelerinin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu döneminde ben bir an önce sona ermesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Ancak şunun da farkında olmalıyız, hiç kimsenin merhametine güveneceğimiz bir ortamda değiliz, bir dünyada değiliz. Güçlü olmak zorundayız, birlik olmak zorundayız. Çok çalışıp, çok ter döküp ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımak zorundayız. Millet olarak bunu yapacağımıza da yürekten inanıyorum. Tekrar tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Her şeye rağmen, dünyadaki tüm sıkıntılara, sorunlara, zulümlere rağmen çocuklarımız başta olmak üzere neşe içinde, huzur içinde geçirilen bir bayram olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA