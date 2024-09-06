Yılmaz'dan Kıbrıs Türklerine Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Yılmaz'dan Kıbrıs Türklerine Destek Mesajı

Yılmaz\'dan Kıbrıs Türklerine Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatma hedefiyle Türkiye'nin desteğini sürdüreceklerini açıkladı. Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve diğer yetkililerle birlikte ekonomik projeler ve enerji arz güvenliği konularında istişarelerde bulunacaklarını belirtti. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilere benzer haklar tanınacağına dair protokoller imzalayacaklarını ifade etti.

06.09.2024 13:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edecek ve KKTC'ye desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Temasları öncesinde havalimanında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliğine yönelik temaslarda bulunmak, devam eden projeleri incelemek ve yeni somut adımlar atmak üzere Lefkoşa'dayız. Kıbrıs Türkü ile aramızdaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmek için buradayız" dedi.

Lefkoşa ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları ile bir araya gelerek gündemdeki projeleri, KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi ve Kıbrıs meselesindeki güncel gelişmeler başta olmak üzere ortak gelecek vizyonunun değerlendirileceğini kaydeden Yılmaz, "2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması bildiğiniz gibi yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamındaki ilk Teknik Heyet Kararımızı Ağustos ayın içerisinde aldık. Bu kapsamda aktarılması öngörülen kaynakları aktardık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de kaynak kullanımında önceliklendirme yaparak tasarruf ve verimliliği artıracak bir yaklaşım benimsedik ve bunun takibini de yerinde yapıyoruz. İşbirliğini daha etkin işletecek konulara özelikle odaklanıyoruz" dedi.

"Ziyaretimiz kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partilerin katılımları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin enerji arz güvenliği ana başlıklı bir istişare toplantısı yapacağız" diyen Yılmaz, burada siyaset üstü bir konu olan enerji arz güvenliğiyle alakalı olarak sorunları, ihtiyacı ve çözümü birlikte tespit ederek hızlı şekilde sürdürülebilir sonuçlara nasıl ulaşılacağının değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Yılmaz, Başbakan Üstel ile açılışına çok az bir zaman kalan Yeni Girne Askeri Hastanesi'nin ilk etapta ayakta tedavi ve muayene hizmetleriyle sınırlı olarak KKTC vatandaşlarının ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanımına açılmasına yönelik bir protokolü imzalayacaklarını dile getirdi.

Yılmaz açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ayrıca 1974 Barış Harekatında şehit olan KKTC vatandaşlarının yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına, Türkiye'de gazi ve şehit yakınlarına tanınan haklara benzer hakların tanınmasına ilişkin bir protokol daha imzalayacağız. Böylece, KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerimiz sosyal tesislerden yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği gibi birçok hak, indirim ve muafiyetten yararlanabilecekler. Aslında Bizim gönlümüzde birbirinden farkı olmayan ve Barış Harekatında Türkiyeli silah arkadaşları ile beraber kahramanca çarpışan KKTC'li şehit ve gazilerimize de benzer hakları tanımış olacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Yine yapımı hızla devam eden ve KKTC'nin Adaya damgasını vuracağı projelerden biri olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları inşaat alanında da incelemelerde bulunacağız" Yılmaz, Lefkoşa ziyareti sırasında Maraş'ta yaşayan halk ile de bir araya gelecek.

"En güçlü şekilde Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğumuzu ifade etmek isterim"

"Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler Doğu Akdeniz'de istikrarın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir" diyen Yılmaz, "Her zaman ifade ettiğimiz üzere, Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı Tatar'ın her fırsatta altını çizdiği bu hususlarla ilgili en güçlü şekilde Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu haklarınızın asgari tezahürü olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı izolasyonun son bulması, KKTC ile doğrudan uçuşlar ve doğrudan ticaretin başlatılması gerekmektedir. Ayrıca, Sayın Tatar'ın yabancı muhataplarla doğrudan temaslarda bulunmasına engel çıkarmaya da son verilmesi elzemdir. Biz Türkiye olarak uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edecek ve KKTC'ye desteğimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yılmaz'dan Kıbrıs Türklerine Destek Mesajı - Son Dakika

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