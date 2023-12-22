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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. Yılmaz, ayrıca yaralı askerlerin tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve terörle mücadeledeki kararlılığın devam edeceğini belirtti.

22.12.2023 - 23:12,  Güncelleme: 23:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda söz alarak Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde, 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu 4 Mehmetçiğin yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz millete başsağlığı dileğinde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Yaralı kahraman Mehmetçiklerimizin tahliye ve tedavilerini, kurumlarımız yakından takip ediyor. İlgililer çok yakından sahayla ilgileniyorlar. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Bu hadiseler hepimizi derinden üzmektedir. Aynı zamanda terörle mücadeledeki kararlılığımızı da artırarak devam ettirecektir. Bu hadiselerin hiç yaşanmayacağı günlere Türkiye kararlı mücadelesiyle elbette ulaşacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi

GRUP BAŞKANLERI İLE VEKİLLERİ DE BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDU

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da başkanlık divanı olarak şehitlere Allahtan rahmet, şehitlerin ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi. Karaca, yaralı askerlerin acil şifaya kavuşması temennisinde bulundu.

TBMM'deki siyasi partilerin grup başkanları ile grup başkanvekilleri de şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
Kaynak: AA
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Irak, Terör, Politika, Son Dakika

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