Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 2 yılda deprem çalışmaları için 2 trilyon TL harcandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 2 yılda deprem çalışmaları için 2 trilyon TL harcandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan afet konutlarını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, son 2 yılda deprem çalışmaları için 2 trilyon Türk Lirası harcama yapıldığını söyledi.

14.06.2024 16:53
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan afet konutlarını inceledikten sonra yaptığı açıklamada, son 2 yılda deprem çalışmaları için 2 trilyon Türk Lirası harcama yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere havayoluyla Hatay'a geldi. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarını inceleyerek temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gülderen Mahallesi'nde bulunan afet konutları hakkında bilgi vererek, "Deprem sonrası imar, inşa ve ihya faaliyetleriyle ilgili neler yaptık, neler yapıyoruz nerelerde eksikler var bunları tespit edip önümüzdeki günlerde yoğunlaşmamız gereken konuları hep birlikte tespit edeceğiz. Şu anda Gülderen Mahallesi'ndeyiz burada geniş bir çalışma yürütüldü bu güne kadar 2 bin 650 konutluk bir alandan bahsediyoruz. Önemli bir kısmı TOKİ tarafından AFAD kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor. Yine burada hibe desteğiyle yapılan konutlarımız söz konusu nu konutlarımız çok önemli oranda ilerlemiş durumda bin 1 tanesinin kurası çekildi. Geriye kalanlarda çok yakın zamanda tamamlanıp, kuraları çekilmiş olacak. Tabi konutları yapmakla olay bitmiyor. Buranın alt yapısını yapmanız, suyunu, elektriğini, doğalgazını, internet bağlantılarını oluşturmanız, ulaşım bağlantılarını oluşturmanız gerekiyor ve bütün bunları birlikte planlıyoruz. Bu alanda da bu anlamda kalan eksikleri de en kısa zamanda tamamlayacağız. Önemli oranda alt yapı sağlanmış durumda, yolla ilgili birtakım sıkıntılar var. Onu da az önce oturup konuştu belediye başkanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesindeki çalışmalar için son 2 yılda 2 trilyon Türk Lirası kaynak ayırdığını belirterek, "Son 2 yılda merkezi idareden deprem çalışmaları için ayırdığımız kaynak yaklaşık 2 trilyon Türk Lirası. Bu arada çok büyük kaynakları seferber etmiş durumdayız. Yaptığımız tasarruf genelgelerinde de deprem bölgesini ve deprem harcamalarını hariç tuttuk. Bu konularda hiçbir şekilde hiçbir taviz vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gözetiminde, liderliğinde deprem bölgelerimizi bir an önce ihya etmek için her türlü gayreti sarf ediyoruz. İlgili kurumlarımız, bakanlarımız sürekli sahadalar. Sürekli çalışmaları izliyorlar. Bu sene sonu itibariyle büyük oranda bir gelişme sağlamış oalcağız. Gelecek sene sonuna doğru konutlarda hak sahiplerine ihtiyaçlarını dağıtmış olacağız. Bunları yaparken de koordinasyon içerisinde çalışmak çok önemli. Bütün deprem bölgelerimizi Hatay başta olmak üzere inşallah eskisinden de daha güçlü, daha sağlıklı daha dirençli bir hale getirmeye kararlıyız. Konutlarıyla, altyapılarıyla, ekonomik sosyal hayatıyla bu 3 temel başlık altında bölgelerimizi ihya etmeye, inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Son 2 yılda deprem çalışmaları için 2 trilyon TL harcandı - Son Dakika

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