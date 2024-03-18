Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'ni gelecek nesillere aktarmak için kararlıyız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'ni gelecek nesillere aktarmak için kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi\'ni gelecek nesillere aktarmak için kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak için kararlı olduklarını belirtti. Altun, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı. Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlı olduklarını ifade etti.

18.03.2024 23:46
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu zaferin mirasıyla, bir asır sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı.

Çanakkale Zaferi'nin sonuçları dünyada yankılanmış, tarihin akışını değiştirmiş, vatan aşkının vücut bulduğu, her anı kahramanlıklarla dolu bir destanın adı olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin, vatan toprağı ve mukaddes değerleri için verdiği mücadelenin nihai simgesi olan Çanakkale Zaferi ve bu eşsiz destanın bizlere bıraktığı mirasın önemi, bizler için tarihimizin en kıymetli derslerinden biridir. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla gösterdiği kararlılığının ve kahramanlığının yüzyıllara ışık tutan bir örneğidir. 'Çanakkale Ruhu' milletimizin her zaman ve her koşulda bağımsızlığı için mücadele etme azmini temsil etmektedir. Bu nedenle, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu zaferin mirasıyla, bir asır sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlıyız."

Şehitlerin emaneti olan vatanı korumak ve yaşatmak için daha çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağını ışık gösterisi ile yansıtarak zaferin coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Altun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri rahmetle anarak, Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi'ni gelecek nesillere aktarmak için kararlıyız - Son Dakika

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