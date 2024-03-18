Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale Zaferi\'ni gelecek nesillere aktarmak için kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu zaferin mirasıyla, bir asır sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağının ışık gösterisi ile yansıtıldığı görüntüleri paylaştı.
Çanakkale Zaferi'nin sonuçları dünyada yankılanmış, tarihin akışını değiştirmiş, vatan aşkının vücut bulduğu, her anı kahramanlıklarla dolu bir destanın adı olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin, vatan toprağı ve mukaddes değerleri için verdiği mücadelenin nihai simgesi olan Çanakkale Zaferi ve bu eşsiz destanın bizlere bıraktığı mirasın önemi, bizler için tarihimizin en kıymetli derslerinden biridir. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla gösterdiği kararlılığının ve kahramanlığının yüzyıllara ışık tutan bir örneğidir. 'Çanakkale Ruhu' milletimizin her zaman ve her koşulda bağımsızlığı için mücadele etme azmini temsil etmektedir. Bu nedenle, Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve değerini gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu zaferin mirasıyla, bir asır sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe yürümekte kararlıyız."
Şehitlerin emaneti olan vatanı korumak ve yaşatmak için daha çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi mekanlara Türk bayrağını ışık gösterisi ile yansıtarak zaferin coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.
Altun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri rahmetle anarak, Çanakkale Zaferi'ni kutladı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat 2012 tarihli MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca Irak'taki terörle mücadele ve ileri tedbirler konularında da açıklamalarda bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve Gazilerin hatırlarını sordu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Keşir, Afyonkarahisar'da yapılan konuşmalarda Ankara'da DEM ile kol kola gezen adayların farklı bir söylem sergilediğini belirtti. Ayrıca, Afyonkarahisar'da DEM'in olmadığını ve bu tür söylemlerin sadece siyaset yapmak adına yapıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen 'Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. Özel, gençlere ve kadına oy vermenin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün vizyonuna oy vermek olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin gençlere ve kadınlara destek olacağını ve siyasette gençlere güvendiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ödemiş Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda İzmir'in tarım potansiyelini ve ekonomiye katkısını vurgulayarak, seçildikten sonra şehrin refah seviyesini yükselteceğini belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programına katıldı. Kurum, şehitlerimize olan borcumuzu geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek olarak tanımladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çanakkale'nin tarihin akışını değiştiren bir savaş olduğunu vurguladı.
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, araması olan yabancı uyruklu bir DEAŞ zanlısını Melikgazi ilçesinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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