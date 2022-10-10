Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada - Son Dakika
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Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada

10.10.2022 16:36

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 16.30 itibariyle başladı. Önemli konuların masaya yatırılacağı toplantıda gündemle ilgili 3 kritik başlık öne çıkıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla gündeme gelen başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile işçilerin durumu toplantıda ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantıda birçok önemli konu ele alınacak. Öte yandan gündemin en kritik 3 konusu da toplantıda görüşülecek konu başlıkları arasında yer alıyor.

BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ ANAYASA TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak. Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Toplantıda yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Meclis'e bugün inşallah Kabine toplantımız var, anayasa değişikliği teklifimizle temel hak ve özgürlüğü anayasal... Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: 'Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar. Mustafa Adıgüzel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Muhafazakar Devrimci' Tepkisi: 'Her İki Kavram da Erdoğan'a Çok Uzak Kavramlar.
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada - Son Dakika

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