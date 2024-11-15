Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılını kutladı.

15.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yılını kutladı.

Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla "KKTC 41 yaşında" etiketiyle kutlama mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dost ve kardeş ülke KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularla kutladığını belirterek, "Vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Türkiye olarak kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türkü'nün çıkarlarını korumaya ve haklı davalarında en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık coşkusunu ve sevincini yürekten paylaşıyor, KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz asla yalnız değildir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutladığını belirterek, aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygıyla andığını bildirdi. Işıkhan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz asla yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, şunları kaydetti:

"41 yıl önce bugün dünyaya bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinde göğsünü siper eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Dünden bugüne, bugünden yarına her daim KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Türk dünyasının ayrılmaz parçası KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, "KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı ve bağımsızlık uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle KKTC'nin bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edecek, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da güçlü işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle KKTC'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde vatan toprağına düşen aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, "41 yıl önce bağımsızlığını tüm dünyaya haykıran Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; hayattaki gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Kıbrıs, Kabine, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 16:42:25. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.