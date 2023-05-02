Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. PİAR Araştırma son anketini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptı.
Ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2.3 puan önünde yer aldı.
Ankette Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 49.4 olurken, Erdoğan ise yüzde 47.1 oy aldı. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 2.3, Muharrem İnce ise yüzde 1.2 oy aldı.
14 Mayıs'ta da sonuç böyle gelirse, adaylar yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kalacak. Vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidecek ve en fazla oy alan aday 13. cumhurbaşkanı olacak.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı seçiminde son yapılan ankette sonuç uzatmalara kalacağı yönünde! - Son Dakika