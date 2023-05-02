Cumhurbaşkanlığı seçiminde son yapılan ankette sonuç uzatmalara kalacağı yönünde! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde son yapılan ankette sonuç uzatmalara kalacağı yönünde!

02.05.2023 08:25

PİAR Araştırma, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye sorulan anketin sonuçlarını paylaştı. Kılıçdaroğlu yüzde 49.4 oy alırken, Erdoğan yüzde 47.1'de kaldı. Her iki isim de yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kaldı. İnce'nin yüzde 1.2 alması dikkat çekti.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. PİAR Araştırma son anketini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptı.

KILIÇDAROĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDA 2.3 PUAN FARK VAR

Ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2.3 puan önünde yer aldı.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 49.4 OY ALDI

Ankette Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 49.4 olurken, Erdoğan ise yüzde 47.1 oy aldı. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 2.3, Muharrem İnce ise yüzde 1.2 oy aldı.

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SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR

14 Mayıs'ta da sonuç böyle gelirse, adaylar yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kalacak. Vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidecek ve en fazla oy alan aday 13. cumhurbaşkanı olacak.

YORUMLAR (1)
  • Gerginyo : Reizz birşeyler daha yap açılış maçılış para ver millete gidiyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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