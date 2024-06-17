Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Şahin: "(Özel'e) Normalleşmenin devamına leke sürecek sözlerden kaçınmak gerekir"

Politika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya ilişkin, "Normalleşmenin devamına leke sürecek böylesi sözlerden kaçınmak gerekir" dedi.

Memleketi Karabük'te, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında il protokol bayramlaşması ve ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programlarına katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, kurban kesmek gibi, aradaki dargınlıkları ve kırgınlıkları da kesmek gerektiğini vurgulayarak, siyasette yaşanan normalleşmeye dikkat çekti. Şahin, "Daha önceki bayramlardan önce böyle bir normalleşme pek görmemiştik. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti, o da mukabil olarak iadeyi ziyarette bulundu. Güzel bir şey. Bayram öncesi siyasette daha önce görmediğimiz bu karşılıklı yumuşama, vatandaşa, siyasi parti tabanlarına da yansıdı. Dolayısıyla bayramlar beklemiş olduğumuz o güzelliği birlikte yakalamamıza sebep oldu. Cumhurbaşkanımız bu karşılıklı ziyaretlerden sonra bir değerlendirmede bulunarak 'Kelebeğin ömrü kadar olmamalıdır, bu siyasetteki yumuşamalar ve normalleşmeler. Uzun sürmeli' demişti. Gerçekten bu karşılıklı ziyaretler ve normalleşmeler uzun süreli olmalı ki, ülkemizde siyaset gerçekten normal bir zeminde yapılsın. Sayın Özel, Cumhurbaşkanımızın iadeyi ziyaretinden sonra İstanbul'a gitti ve İBB Başkanı yanında açıklama yaptı. Burada dedi ki, '( Devlet Bahçeli'ye hitaben) Siz suç ortağınıza bizi doğrultuyorsunuz.' Kim suç ortağı AK Parti. Yani AK Parti'yi suç işlemiş bir örgüt olarak tanımladı. Özgür beyi yakinen tanırım, biraz uzun konuşur ve güzel de konuşur. Ama siyasette uzun konuşmak her zaman iyi netice vermeyebilir. Öz ve sözünün amacına ulaştıktan sonra orada bırakacaksınız. Daha sonra partimizin sözcüsü Ömer Çelik, 'Sayın Genel Başkan siz bir süre önce AK Parti'yi ziyaret ettiniz. Bir suç örgütünü mü ziyaret ettiniz? Recep Tayyip Erdoğan beyi siz kendi makamınızda kabul ettiniz. Bir suç örgütünün genel başkanını mı acaba kabul ettiniz' diyerek bir soru sordu. İşte bu sorunun altında kalmamak için bu normalleşmenin devamına leke sürecek böylesi sözlerden de kaçınmak gerekir" ifadelerini kullandı.

" Gazze'de insanın yanı sıra hayvan soykırımı da var"

"Tüm İslam alemi barış ve huzur içinde Kurban Bayramını yaşamadan yaşadığımız her Kurban Bayramı bizim için eksiktir" diyen Şahin, "Bombalar altında bayramı yaşamayan Müslüman ülkeler var. Bir vakıf Gazze'de kurban kesmek için program yaptı. Biz de o vakfa bağışta bulunduk. Mesaj attılar ve 'Gazze'de kurban bulamıyoruz kesecek' demişler. Bu katil ve soykırımcı İsrail Gazze'de sadece insanlara soykırım uygulamıyor, hayvanlara da soykırım uyguluyor. Bu bakımdan böylesine zor şart altında bir dünyada yaşıyoruz. Bundan kurtulmanın yolu, bizim İslam alemi ve Müslümanlar olarak kenetlenmemiz lazım. Aramızdaki ufak tefek sorunları bir kenara bırakmamız lazım ve kendi meselelerimize yoğunlaşmamız lazım" şeklinde konuştu. - KARABÜK